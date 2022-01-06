إجراء جراحة «وينر» بطب بنى سويف

نجح الفريق الجراحي بقيادة الدكتور أحمد عبدالباري الأستاذ بقسم جراحة المسالك البولية والتناسلية بكلية الطب جامعة بني سويف وبمعاونة الدكتور أسامة محمود المدرس بالقسم في إجراء عملية جراحية دقيقة غير مسبوقة في مصر لواحدة من أندر الحالات الطبية وأكثرها غرابة وهي حالة "متلازمة زينر"، وبهذه الحالة يكون قسم جراحة المسالك بطب بني سويف قد سجل الحالة رقم 201 على مستوى العالم والحالة الأولى من نوعها المصحوبة بخصية معلقة.

وتتميز هذه المتلازمة بثلاثية غياب الكلية على ناحية من الجسم مع تكيس الحويصلة المنوية خلف المثانة البولية وانسداد قناة القذف على نفس الناحية وأول مرة في العالم تكون متلازمة زينر مصحوبة بخصية معلقة وبالرغم من صعوبة تشخيص هذه الحالات بسبب ندرتها وأعراضها غير المحددة مثل آلام الحوض المزمنة وعسر التبول المستمر والقذف المؤلم تمكن الدكتور أحمد عبد الباري من تشخيص الشاب البالغ من العمر 27 عاماً بعد الفحص وإجراء أشعة الموجات فوق الصوتية والرنين المغناطيسي التي أكدت التشخيص نجح الطاقم الجراحي في استئصال تكيس الحويصلة المنوية بواسطة منظار البطن الأقل تدخلاً مع الحفاظ على خصوبة المريض المستقبلية.

وتشكل الفريق الطبي المعالج برئاسة الدكتور أكرم المراكبي والفريق الطبي الجراحي المكون من الأطباء: أحمد عبدالباري وأحمد راغب وأسامة محمود ومحمود عرفة ومحمود عبدالله ومحمد عمادالدين والمعتصم بالله عادل، والأطباء المقيمين محمد فهمي حسين ومصطفى حسني وعبدالرحمن جمعة.

وفى سياق آخر، وقع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بروتوكول تعاون "بالتمرير" لتجهيز وحدة المرأة الآمنة، ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل الجامعة.

وصرح الدكتور منصور إن بنود البروتوكول تتضمن دعم وحدة مناهضة العنف ضد المرأة لتتولى تنمية وتدريب العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس على الموضوعات ومفاهيم وآليات مناهضة العنف ضد المرأة، وإعداد وتنمية كوادر بشرية متميزة في هذا المجال، وتقديم الدعم العلمي والاجتماعي والقانوني، وإعداد البحوث والدراسات والمسابقات العلمية والأنشطة الفنية المتعلقة بمجال حماية المرأة من كافة أشكال العنف وتنميتها في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بما يتماشى مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.