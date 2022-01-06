الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

حرفة يدوية تنقذ سيدة مطلقة من تشرد أبنائها

نهى رشدي
نهى رشدي

في منطقة الشرابية يقع بيت السيدة الأربعينية، متهالك الحطام، تتساقط الجدران والأسقف، وتظهر مواسير الصرف الصحي، يتكون من حجرتين متهالكين مما دفعها للبحث عن مصدر رزق بعد طلاقها من زوجها، حيث تقوم بعمل مشروع خاص بها من الخرز  لتتمكن من أن توفر لأبنائها قوت يومهم.

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نهى رشدي، ٤٢ عامًا، حاصلة على الشهادة الإعدادية، ولم تتمكن من استكمال تعليمها ولكنها أصرت على تحدي الصعوبات، ومواجهة مشاكل من طليقها لتنفق على أبناءها وتعلمهم، من خلال تعلم عمل الشنط والديكورات من الخرز في الاتحاد العام لشباب العمال التابع لوزارة الشباب والرياضة.

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بدأت نهى تستيقظ في السادسة صباحًا لتتأهب لتوصيل أولادها للمدرسة، ثم تتوجه لمنطقة شبرا الخيمة لتتعلم داخل مقر الاتحاد صنع الشنط الخرز، وتتجول بعدها داخل عربات المترو لتبيع ما أنتجته من شنط وديكورات للمنازل، لتوفر لأبناءها قوت يومهم.

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تروي السيدة الأربعينية، أنها قامت بتطوير ذاتها من خلال الاتحاد العام بشباب العمال تحت رئاسة عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد، وقام بتوفير لها مدربين لتعليمها، تقول: "لقيت نفسي في صنع المشغولات اليدوية بالخرز وبفرح لما الشغل بيعجب الناس ويشتروا مني".

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واجهت نهى، صعوبات في شراء الخامات لغلوا الأسعار لعدم قدرتها المادية، ولكنها تحدت ذاتها لتحقيق حلمها، وتمنت أن تعيش في مكان يصلح للعيش وتوفير قوت يومها هي وأبناءها، ولديها مكان تعرض به منتجاتها وأعمالها الفنية.

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يذكر أنها قد تحدثت عن ذلك خلال زيارة "الدستور" لها بمنزلها، متمنين أن يصل صوتها للمسئولين، والجهات المعنية على أمل أن ينظروا لها بعين الرحمة، ويساعدونها في تأمين حياة أطفالها، وتربيتهم بشكل سليم، وتقديم الرعاية الصحية والتعليمية الملائمة لهم، وختمت: "نحتاج الدعم من الرئيس عبدالفتاح السيسي" 

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الصرف الصحي الشباب والرياضة شبرا الخيمة وزارة الشباب والرياضة الشهادة الاعدادية مشغولات عبدالعزيز سمير الاتحاد العام المشغولات اليدوية

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