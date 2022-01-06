نصائح للمرأة الحامل ضعيفة المناعة

تشعر عادة المرأة الحامل بحالة غريبة في مشاعرها، فهي متقلبة المزاج، تتغير هرموناتها من وقت لآخر، حيث تسود السعادة في وقت ما، وينقلب المزاج وتسيطر عليها الحالة العصبية في وقت أخر.

وتواصلت "الدستور" مع الدكتورة هبة علي السواح أخصائية النساء والتوليد، من أجل تقديم النصائح للمرأة الحامل وللتغلب على أي تعب وخصوصاً إذا كانت المرة الأولى لها في الحمل.

وقالت الدكتورة هبة السواح أخصائية النساء والولادة، إنه يجب على المرأة الحامل بداية من الشهر الأولى تناول الأطعمة الغنية، بالفيتامينات المفيدة للجسم، وعمل التحاليل الكاملة، وتناول الفيتامين الناقص بالجسم تحت إشراف الطبيب المختص، لحمايتها من الإصابة بالإغماء، وحماية الجنين في الشهور الأولى.

كما أكد السواح أنه في الشهور الأولى تشعر المرأة بالغثيان، وخصوصاً في الصباح، لذلك يجب أن تتغلب عليه حتى لا يفسد مزاجها اليومي، ويجب أن تتناول المشروبات الدافيء التي تعمل على تهدئة المعدة وتقليل نسبة الغثيان.



وشددت على ضرورة تناول الأدوية التي تعمل على جعل الجهاز الهضمي مسترخي في تلك الفترة الصعبة من شهور الحمل الأولى.

كما قدمت السواح عدة نصائح لتخطي صعوبة الحمل في الشهور الأولى:

- يجب عمل تحاليل وفحوصات طبية شاملة، لمعرفة نقص أي فيتامين بالجسم.

- تناول الأطعمة الصحية، والمكملات الغذائية المفيدة، في حالة فقدان فيتامين معين بالجسم.

- لا يمكن للمرأة الحامل أخد أي نوع علاج إلا تحت استشارة الطبيب المختص.

- يجب عمل سونار للتعرف على حالة الطفل مستقرة أم لا.

- يجب عمل كافة الفحوصات الخاصة بالجنين، نظرا لعدم التعرض لأي تشوهات.

وأوضحت أنه في ذلك الوقت من فصل الشتاء وتقلب حالة الطقس بشكل مستمر على المرأة الحامل تقوية المناعة للحفاظ على حياتها وحياه الجنين من أي خطر، ويجب الآتي:

- الحصول على لقاح الإنفلونزا، لأن مناعة الحامل في تلك الفترة تكون ضعيفة للغاية.

- يجب الحفاظ على النظافة الشخصية بشكل كبير.

- التعقيم المستمر لليدين وعدم ملامسة العين لحمايتها من الإصابة بأي فيروس.

- الابتعاد عن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات، والزيوت والدهون.

- تناول الأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات وفيتامينات د التي تعمل علي تقوية وتعزيز المناعة.

- تناول الأطعمة والخضروات الغنية بفيتامين سى.

- ممارسة الرياضية بشكل يومي لأنه تعمل على تنشيط الدورة الدموية، وتساعد على تسهيل الولادة عند حالة الوضع.