الاستعدادات النهائية لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ

قالت سارة بدر، المتحدث باسم منتدى شباب العالم، إن مدينة شرم الشيخ جاهزة لاستقبال ضيوف مصر في منتدى شباب العالم، موضحة أن فريق عمل المنتدى يقوم الآن بتحضير وتصميم القاعات، موضحة أن هناك توزيع لفريق العمل لاستقبال الوفود المشاركة في المنتدى.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور، مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يعرض عبر شاشة "ETC"، مساء اليوم الأربعاء، أن تطبيق منتدى شباب العالم سيكون متاحا على جميع الأسواق الخاصة بالهواتف المحمولة، مضيفة أن التطبيق سيتوفر عليه جميع فعاليات المنتدى وسيحتوي على الأذان، وهو متاح لجميع المواطنين، وغير مقتصر على المشاركين في المنتدى.

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