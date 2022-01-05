«مستقبل وطن» ينظم ورش عمل بالمحافظات حول العمل الحزبي والتنظيم

نظّم حزب مستقبل وطن الأربعاء، عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء سواء ورشة عمل بشأن أساسيات العمل الحزبي والتنظيم وتكريم حفظة القرآن الكريم، وقافلة طبية شاملة جميع التخصصات بالمجان، وتوزيع بطاطين على الأكثر احتياجاً تزامنا مع برد الشتاء، وماراثون مسابقة أوائل الطلبة، وتكريم الفائزين للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، ويواصل فتح مقراته بجميع القرى والمراكز لاستقبال المواطنين لتلقي جرعات لقاح فيروس كورونا.

وجاءت البداية من محافظة القاهرة، عقدت أمانة التدريب والتثقيف السياسي بالحزب، ورشة عمل عن أساسيات العمل الحزبي والتنظيم لأمانتي الزيتون والأميرية، وذلك في إطار تدشين البرنامج التدريبي والتثقيفي لجميع أقسام القاهرة، والذي يتم على ثلاث مراحل وهي الرسالة الحزبية، مدرسة السياسة، مدرسة الكادر ومن جانب آخر، أقامت أمانة الساحل احتفالية كبرى علي مسرح شبرا الثانوية بنات، لتكريم ابنائنا طلاب وطالبات المدارس من حفظة القرآن، وكذلك التحدث بالفصحي، وأيضًا احتفالية علي مسرح مدرسة السيدة نفسية الثانوية بنات لتكريم الطالبات المشاركين في مسابقة أوائل الطلبة، وتسليمهم درع التمييز والتفوق العلمي لحصولهم علي المركز الثالث علي مستوي محافظة القاهرة مسابقة أوائل الطلبة، والتي اقيمت مؤخراً بالتعاون مع حزب مستقبل وطن ووزارة التربية والتعليم، بحضور قيادات ونواب الحزب.

ففي محافظة قنا، واصلت أمانة مركز قوص بالحزب، قوافلها الطبية المتنقلة الشاملة، للكشف علي الأسر والأهالي بالمجان، في قرية جراجوس بالنجع القبلي، والتي ضمت عدداً من التخصصات، وشهدت القافلة إقبال الأهالي وخاصة كبار السن، إضافة إلي تواصل جهودها في المشاركة بسير التنظيم والتسجيل في تلقي لقاح فيروس كورونا، والتأكيد على أهمية تلقي اللقاح، وتوعية المواطنين من مخاطر الفيروس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية.

من جانب آخر، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة ماراثون مسابقة أوئل الطلبة، حيث انتهت اليوم فعاليات المسابقة على مستوى بندر ومركز قنا، وجاءت نتائج المسابقة، بفوز مدرسة نجع السيد، بالمركز الأول، فى المرحلة الإبتدائية، وفوز مدرسة الشهيد مصطفى عباس فى المرحلة الإعدادية، وفوز الجبلاو الثانوية المشتركة فى المرحلة الثانوية، وتم تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة وتسليم شهادات تقدير.

وفي الجيزة، واصلت أمانة الحزب بالمحافظة، جهودها في مكافحة فيروس كورونا، حيث شهدت اليوم الحوامدية والوراق والصف والعياط إقبالًا كبيرًا من الأهالي على مقرات الحزب لتلقي اللقاحات اللازمة بالتنسيق مع الإدارات الصحية، وفي لفتة بمناسبة العام الميلادي الجديد قامت أمانة الحزب بأوسيم بتوزيع نتائج وأجندات العام الجديد على أهالي أغلب قرى المركز، وفي غضون ذلك تزينت ميادين مراكز وأقسام المحافظة بلافتات الحزب المهنئة بأعياد الميلاد.

في محافظة الغربية، أقامت أمانة مركز قطور، احتفالية كبرى في ختام مسابقة أوائل الطلبة، لتكريم الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، وبدأ الحفل بالسلام الوطني ثم تلاوة القرآن الكريم وفقرة غنائية، واختتم الحفل بتوزيع الجوائز علي المركزين الأول والثاني بالمسابقة ورفع كأس المركز الأول للمراحل التعليمية الابتدائية والاعدادية والثانوية، وعلي جانب اخر، تواصل أمانة الحزب جهودها من خلال حملات تطعيم المواطنين بلقاحات فيروس كورونا بالتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظة، حيث تم تكثيف الحملة بمقرات الحزب في المراكز والأقسام.

وفي دمياط، تواصل أمانة الحزب بالمحافظة، جهودها في تنظيم ماراثون مسابقة اوائل الطلبة التي ينظمها الحزب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث نظمت أمانة مركز كفر سعد نهائي المسابقة، بالمرحلة الثانية الثانوية العامة، وجاءت بفوز مدرسة كفر سعد الثانوية المشتركة.

وفي محافظة الفيوم، تواصل جهود أمانة الحزب في كافة المبادرات التي أطلقها الحزب، حيث تواصل توزيع غطاء الشتاء علي أهالينا البسطاء والأسر الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية، وفقاً لكشوف المستحقين، بمراكز المحافظة، كما وزع عدد من أغطية علي العاملين بمديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعي.

وفي محافظة الوادي الجديد، اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، من مسابقة اوائل الطلبة التي ينظمها الحزب، وجاءت نتائج مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الابتدائية فوز مدرسة الهندوا الاعدادية بمركز الداخلة، بالمركز الأول علي مستوي المحافظة، وذلك بعد تصفيات بين 5 مدراس مثلت التعليمة الخمسة.

فعاليات حزب مستقبل وطن

فى الإسكندرية، اختتمت فعاليات مسابقة اوائل الطلبة، للمراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية في إدارة العامرية التعليمية، التي تضم قسم العامرية أول، حيث فازت مدرسة نعيم أبي طالب الابتدائية، ومدرسة زهرات العلا الإعدادية، ومدرسة الثورة الثانوية بالمسابقة، وعقب حفل الختام، تم توزيع الدروع والشهادات على الطلبة والموجهين، وقيادات الإدارة التعليمية.

وفي محافظة المنوفية، أقام مركز أشمون بالحزب، مسابقة نهائي أوائل الطلبة، بين 15 مدرسة إعدادية تنتمي إلي 15 وحدة محلية علي صعيد دائرة أشمون في ملتقي بهيج، وشهدت الحفل تكريم الطلاب والطالبات الفائزين في المسابقة، وأما في أمانة مركز سرس الليان، اختتمت مسابقة اوائل الطلبة، وجاءت نتائج المسابقة فوز مدرسة مودرن سكول الخاصة بالمركز الأول للمرحلة الابتدائية، ومدرسة الشهيد الجندي في المركز الأول للمرحلة الاعدادية، ومدرسة الشهيد محمود عزت الثانوية في المركز الأول للمرحلة الثانوية.

فعاليات حزب مستقبل وطن

وفي بني سويف، أسفرت التصفيات النهائية لمسابقة اوائل الطلبة، للشهادات العامة على مستوى إدارة الفشن التعليمية، بمراحل التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، عن فوز مدرسة الشعراوي الابتدائية، بالمركز الأول، وفوز مدرسة الشهيد خليفة حسن الاعدادية بالمركز الأول، وفوز مدرسة الفشن الثانوية بنين بالمركز الأول علي مستوي المرحلة الثانوية بالادارة، وتم تكريم الطلاب والطالبات الفائزين بالمسابقة وتوزيع شهادات التقدير.

وفى جنوب سيناء، اختتمت أمانة الحزب بالمحافظة، من فعاليات مسابقة أوائل الطلبة، واقيمت التصفيات بمختلف المراحل التعليمية، الإبتدائى والاعدادى والثانوى، بمقر الاستكشافى بمدينة طور سيناء، وجاءت نتائج المسابقة بفوز مدرسة الشهيد ياسر الحديدي الابتدائية بالمركز الأول، ومدرسة الشهيد عمرو شكري للمرحلة الاعدادية، ومدرسة الزهور الثانوية، ومن المقرر إقامة احتفالية كبرى لتكريم أصحاب المراكز الأولي.

فعاليات حزب مستقبل وطن

يأتي ذلك في إطار الدور المجتمعي التي ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب.

فعاليات حزب مستقبل وطن

فعاليات حزب مستقبل وطن

فعاليات حزب مستقبل وطن