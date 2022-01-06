الخارجية الفلسطينية تدين مخطط بناء 3557 وحدة استيطانية جديدة

استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات مصادقة ما تسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في القدس على مخططات لبناء 3557 وحدة استيطانية جديدة، وتعتبرها امتدادا لعمليات تعميق وتوسيع الاستيطان وتهويد المدينة المقدسة.

وفي بيان لها مساء الأربعاء، حملت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن بناء هذه الوحدات الاستيطانية الجديدة، معتبرة إياها تصعيدا خطيرا على مستقبل مدينة القدس ومحاولة لحسم مستقبلها من جانب واحد وبالقوة استباقا لأية مفاوضات مستقبلية، والقضاء على أية فرصة لتحقيق السلام على اساس مبدأ حل الدولتين، وتدميرا إسرائيليا ممنهجا لفرص اعادة بناء الثقة بين الجانبين.

وطالبت الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية بالذات الوفاء بالتزاماتهم، وتحويل الأقوال والمواقف إلى اجراءات عملية وأفعال كفيلة بحماية حل الدولتين وردع الاحتلال واجباره على وقف الاستيطان بأشكاله كافة.

وف وقت سابق من اليوم، جددت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، تحذيرها من الممارسات الإسرائيلية المتصاعدة ضد الشعب الفلسطيني حقوقه وأرضه وممتلكاته ومنازله ومقدساته، على ساحة الصراع والمنطقة برمتها.

وأوضحت الخارجية الفلسطينية أن قادة ومؤسسات وعناصر هذا الإرهاب يطلقون يوميا الدعوات لقتل الفلسطينيين وطردهم من منازلهم في حي الشيخ جراح وسلوان وغيرها، ولا يتوقفون عن التحريض العلني والرسمي على القتل، ويعلنون في كل مناسبة دعمهم للسيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها للاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين، وهم معروفون بالأسماء و انتماءاتهم الأيديولوجية الظلامية والإرهابية العنصرية المتطرفة، وهويتهم معلومة للمستوى الرسمي في إسرائيل ومؤسساتها و أذرعها الأمنية المختلفة.

وأكدت الخارجية الفلسطينية أن هذا الإرهاب الإسرائيلي يحصل على شرعية في الكنيست الاسرائيلي ويحظى بالحصانة والحماية من مؤسسات دولة الاحتلال الرسمية.

وشددت الخارجية الفلسطينية على أنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينظر بجدية لهذا الإرهاب الإسرائيلي المتواصل والتعامل بجدية مع مخاطره الكارثية، وتوفير جميع أشكال الحماية للشعب الفلسطيني الأعزل القابع تحت الاحتلال الإسرائيلي المتواصل.