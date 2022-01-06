الخميس 06 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

محافظ الفيوم يزور دير العزب والكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية لتقديم التهنئة بعيد الميلاد

محافظ الفيوم يزور
محافظ الفيوم يزور دير العزب والكنيستين الإنجيلية والكاثوليكي

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه كل من الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء ثروت  المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد أحمد حسين المستشار العسكري، مساء اليوم، بزيارة الكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية، ودير العزب، لتقديم التهنئة للإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وذلك بحضور المهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

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كان فى استقبالهم الأنبا إبرام مطران الفيوم، والأنبا توماس عدلى أسقف الفيوم والجيزة وبني سويف للأقباط الكاثوليك، والقس سمير يونان راعي الكنيسة الإنجيلية بالفيوم، وعدد من القساوسة ورعاة الكنائس.

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أعرب محافظ الفيوم عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط أبناء الوطن بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ناقلًا إليهم تهنئة رئيس الجمهورية، مشيرًا أن المصريين جميعًا تجمعهم أواصر المحبة والأخوة لا فرق في ذلك بين مسلم ومسيحي؛ لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معًا على تنمية واستقرار البلاد.

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وقال محافظ الفيوم، إن رسالة المسيح هي رسالة سلام، مشيرًا إلى المحافظة على المواطنة والمحبة بين أبناء الوطن تحت راية واحدة لصالح أبنائنا، مؤكدًا أن ما يحدث في مصر من إنجازات وتنمية لبناء الدولة هو تحقيق فعلي للمواطنة، لافتًا إلى أن ما مرت به الدولة خلال أزمة "كورونا"، وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والشعبية ورجال الدين، للخروج من تلك الأزمة بسلام، يدل على قوة وتحدي هذا الشعب العظيم، تحت قيادة سياسية واعية.

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وقال الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، إنه تم الانتهاء من تنفيذ عدد 37 مشروعًا لرصف الطرق بمختلف مراكز وقرى المحافظة، خلال العام الماضي 2021، بقيمة 164 مليون و825 ألف جنيه، فيما يجري استكمال تنفيذ 4 مشروعات أخرى بتكلفة إجمالية 70 مليون و747 ألف جنيه، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بشبكة الطرق وتيسير حركة السير للمشاة والسيارات توفيرًا للوقت والجهد، فضلًا عن الحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للمحافظة.

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وأضاف "الأنصاري"، أن تحسين شبكة الطرق الداخلية يلعب دورًا مهمًا في تهيئة المناخ المناسب للاستثمار الذي سيؤدي بدوره إلى توفير فرص العمل وتنشيط حركة التجارة والسياحة الداخلية، مشددًا على عدم السماح بإجراء أي أعمال حفر بالشوارع أو الطرق التي يتم رصفها حفاظًا على المال العام.

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محافظ الفيوم يزور دير العزب والكنيستين الإنجيلية والكاثوليكية بعيد الميلاد المجيد لتقديم التهنئة

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