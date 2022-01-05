والدة بسنت ضحية الصور المفبركة: فقدت 3 من أولادى.. وعايزة حق بنتى (فيديو)

قالت والدة بسنت خالد ضحية الابتزاز، إن ابنتها لم يكن يشغلها سوى دراستها ومذاكرتها، وإنها كانت متفوقة وحافظة لكتاب الله.

وأضافت خلال لقائها في برنامج "تفاصيل"، "ابنتي كانت تأتي من الدرس للمذاكرة وكنت عندما أناديها أنا أو والدها تقول لنا أنا غيرت اسمي وذلك حتى تنتهي من مذاكرتها".

وأكدت أنها لم تصدق الصور المفبركة وأنها احتضنتها فور علمها وأكدت لها أنها ليست الموجودة في الصور، موضحة أنها عندما شاهدت ابنتها بعد تناولها حبة الغلال السامة علمت أنها ستموت من ملامحها.