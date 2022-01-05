مصادر: لم توثق أى عقود للشركات السياحية مع السعودية حتى الآن

كشفت مصادر مطلعة بوزارة السياحة والآثار، عن أنه لم تتقدم شركة واحدة من الشركات السياحية العاملة في السياحة الدينية "الحج والعمرة" لتوثيق عقودها مع الوكلاء السعوديين رغم فتح باب توثيق العقود قبل يومين وتوقع المصدر أن تبدأ عملية التوثيق الأحد بعد الإجازات الرسمية.

وقالت المصادر، لـ"الدستور"، إنه من المقرر بدء سفر المعتمرين ابتداءً من أول رجب (الموافق ٣ فبراير) حيث تنظم مصر رحلات العمرة خلال شهور رجب وشعبان ورمضان قبل نهاية موسم العمرة على أن تبدأ المملكة في استعدادها لبدء موسم الحج مبكرًا لاتخاذ التدابير والإجراءات الاحترازية.

وأشار إلى أن مجلس الوزراء أقر بعض الاشتراطات الخاصة بتنظيم رحلات الحج والعمرة، وذلك في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحفاظ على صحة المواطنين من ضمن هذه الإجراءات ضرورة التزام الشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة لعام 1443هـ بالإجراءات والضوابط الصحية الصادرة عن كل من وزارة الصحة والسكان والمملكة العربية السعودية، فضلًا عن تقديم الإقرارات والشهادات الصحية الخاصة بالمعتمرين بشأن موسم العمرة لهذا العام.

إضافة، لتلقي المعتمر لجرعات اللقاح المعتمدة ضد فيروس كورونا بما فيها الجرعة التعزيزية، وذلك لمن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من اللقاح 6 أشهر، مع وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة التابعة لوزارة الصحة، مردفًا: مع ضرورة إجراء المعتمر لتحليل PCR قبل سفره إلى الأراضي المقدسة بـ 72 ساعة وتحليل آخر قبل عودته إلى مصر من المملكة العربية السعودية.