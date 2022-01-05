الخميس 06 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«المركزي التركى» يشترى سندات الخزانة للحد من ارتفاع العائد عليها

المركزي التركي
المركزي التركي

اشترى البنك المركزي التركي كمية من سندات الخزانة الحكومية التركية لأول مرة منذ أكثر من عام في محاولة للحد من ارتفاع سعر العائد على السندات.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن البنك اشترى، الأربعاء، بقيمة إجمالية 300 مليون ليرة (3ر22 مليون دولار) سندات تستحق السداد عامي 2027 و2028 وجاءت هذه الخطوة بعد وصول العائد على السندات العشرية التركية  إلى 88ر24% وهو أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين الماضي.

كان العائد على السندات التركية قد ارتفع باطراد خلال العام الماضي مع وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من عشرين عاما.

كان البنك المركزي التركي قد خفض سعر الفائدة الرئيسية بمقدار 500 نقطة أساس منذ سبتمبر الماضي بسبب ضغوط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يقول إن خفض الفائدة سيؤدي على انخفاض معدل التضخم، وهو ما لم يحدث، ويتعارض مع آراء أغلب النظريات الاقتصادية المعاصرة.  

في حين يمكن أن تؤدي مشتريات البنك المركزي للسندات الحكومية إلى كبح جماح سعر العائد عليها، فإن تبني سياسات نقدية شديدة المرونة  تهدد بالمزيد من الارتفاع لمعدل التضخم.

يأتي ذلك في حين قالت مصادر مطلعة إن  السلطات التركية تعتزم مراقبة المستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وطالبت من البنوك إثناء عملائها عن استخدام السوق الفورية في التعاملات ذات الصلة بالتحوط، وذلك في مسعى لاحتواء تراجع الليرة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر، قالت إنها طلبت عدم ذكر أسمائها، إن البنك المركزي طلب من البنوك التجارية إبلاغه بأي مشتريات كبيرة للدولار  قد تؤثر سلبا على السوق.

أضافت المصادر أن المسؤولين طلبوا من البنوك أن تقترح على عملائها من الشركات الراغبة في التحوط ضد أي تدهور محتمل لليرة أن تستخدم الأسواق الآجلة على سبيل المثال.

وفقدت الليرة أكثر من 20% من قيمتها مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين، بضغط من التخفيضات المتكررة والحادة لأسعار الفائدة، والتي دفعت التضخم إلى أعلى مستوى في عقدين.

انقرة البنك المركزي التركي

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