الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

اليوم.. حفل غنائى لفرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى على مسرح سيد درويش

أوبرا الإسكندرية
أوبرا الإسكندرية

تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي حفلا غنائيا مساء اليوم الخميس وذلك على خشبة مسرح سيد درويش بدار أوبرا الإسكندرية.

 

ومن المقرر أن ينطلق الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء، بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد وفرقته التي تضم كل من المطربة شمس إبراهيم، والمطربة هبة إسماعيل، والمطربة آلاء أيوب، والمطرب كريم زيدان، والمطرب محمد حسن متولي، والمطرب السيد وهب الله.

 

 

وطرحت دار الأوبرا تذاكر الحفل للجمهور خلال الفترة الماضية على أكثر من فئة وتراوحت أسعار التذاكر بين 85 جنيها، وتصل إلى 110 جنيها مصريا وذلك عبر موقعها الإلكتروني وعدد من المنافذ التابعة لها، كما وضعت دار الأوبرا عدد من الشروط لحضور الحفل وهي: 

- تفتح الأبواب في تمام الساعه السابعة

- غير مسموح بالدخول بدون ارتداء كمامات.

- الإلتزام بدخول البوابه المخصصه للتعقيم.

- الإلتزام بإجراءات قياس الحراره بواسطة المختص.

- ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

- غير مسموح بالجلوس الا فى المقعد الذى تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.  

- ممنوع التصوير.

- الجلوس فى مناطق اللوج ، البنوار ، VIP يكون بأسبقية الحضور.

 

وبني مسرح سيد درويش عام 1918 وافتتح العام 1921. في محافظة الإسكندرية في مصر، وكان يطلق عليها (تياترو محمد علي)، وما زال الاسم القديم مدونا على الواجهة الرئيسية، وتسمى دار أوبرا الإسكندرية حاليا باسم فنان الشعب ابن الإسكندرية "سيد درويش" وذلك اعتبارا من عام 1962م؛ تقديرا له على تحديثه في مجال الموسيقى في مصر.


وفي السياق ذاته تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي يوم الجمعة المقبل حفلا غنائيا على خشبة مسرح دار أوبرا دمنهور  وطرحت تذاكر الحفل للجمهور بأسعار تتراوح بين 60 جنيها، وتصل إلى 110 جنيهات مصرية.

وذلك منة خشب لحم ابو يقي الجمعة ابراهيم دار أوبرا الاسكندرية فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى

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وائل لطفي

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