محمد صلاح: هدفنا إسعاد الشعب المصرى والفوز بكأس إفريقيا

وعد محمد صلاح، قائد منتخب مصر ونجم فريق ليفربول، بتحقيق نتائج إيجابية وإسعاد الشعب المصري في بطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقال صلاح خلال لقاء وزير الرياضة مع لاعبي المنتخب المصري: "كلنا على قلب رجل واحد، والفوز بكأس إفريقيا، ولدينا روح معنوية مرتفعة وهدفنا إسعاد الشعب المصري".

وطالب صلاح المصريين بدعم المنتخب فى البطولة المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، حيث ستجمع المباراة الافتتاحية منتخب الكاميرون ومنتخب بوركينا فاسو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وكان محمد صلاح قد نشر على صفحته الشخصية على إنستجرام صورة بتيشيرت المنتخب من إحدى المباريات السابقة، وعلق عليها: "الطريق مش سهل بس إحنا هنحارب علشان نرجع بالكأس خليكوا فى ضهرنا".