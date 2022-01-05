الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزير الرياضة للاعبى المنتخب: الرئيس السيسى يتابعكم ويدعمكم

لقاء أشرف صبحى
لقاء أشرف صبحى

التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بلاعبى منتخب مصر والجهاز الفنى والإدارى، قبل سفر المنتخب إلى الكاميرون للمشاركة فى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم والتى ستقام فى الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابعكم ويدعمكم، مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية رياضي ويؤمن بالرياضة، وينتظر منكم إسعاد الشعب المصري.

وقال صبحي إن هناك تنسيقًا ومتابعة دورية بين الوزارة واتحاد الكرة لتهيئة المناخ العام والأجواء المناسبة للتركيز في التدريبات وتقديم مردود إيجابي في منافسات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ونقل صبحى للاعبين تحيات المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وطالبهم ببذل أقصى جهد لإسعاد عشاق الكرة فى مصر والفوز بالبطولة، ووعدهم بصرف مكافأة مالية كبيرة عند إحراز البطولة، مؤكدًا على متابعة القيادة السياسية لحظة بلحظة لهم.

وقال وزير الرياضة خلال حديثه مع اللاعبين: "كأس إفريقيا لا تقل أهمية عن الصعود لكأس العالم، وكل الدعم من الدولة المصرية للمنتخب، لأن الشعب المصري والشارع الرياضي على وجه الخصوص ينتظر أداء جيدًا وإحراز البطولة وهذا عهده بكم خاصة أن هناك نجومًا كبارًا مثلكم".

وخلال اللقاء حرص وزير الشباب والرياضة وأعضاء المنتخب على قراءة الفاتحة والدعاء بالتوفيق فى البطولة.

يشار إلى أن منتخب مصر هو الأكثر تتويجًا باللقب القاري، حيث وصل منتخب مصر لنهائي كأس الأمم الإفريقية فى 9 نسخ مختلفة على مر تاريخ البطولة، وتمكن من إحراز اللقب 7 مرات، وهو الرقم الذى وضع منتخب مصر على عرش صدارة المنتخبات الإفريقية بفارق لقبين عن منتخب الكاميرون أقرب المنافسين برصيد 5 ألقاب.

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