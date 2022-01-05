الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

النمسا تدعو لاتخاذ تدابير ملموسة بشأن نزع السلاح النووى

السلاح النووي
السلاح النووي

دعا ألكسندر شالينبرج وزير الخارجية النمساوي، اليوم، إلى اتخاذ تدابير ملموسة بشأن نزع السلاح النووي، مشيدًا بالإعلان المشترك من قبل الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية في هذا الشأن.


وقال شالينبرج، في تصريحات له اليوم الأربعاء، إن النمسا ترحب بالإعلان المشترك الصادر عن الدول الخمس الحائزة للأسلحة النووية المعترف بها وهي الصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، بأنه لا يمكن كسب صراع نووي وبالتالي يجب عدم القيام بهذا العمل لافتا إلى أهمية هذا الأمر خاصة في أوقات التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.


ولفت وزير الخارجية النمساوي إلى أن الإعلان المشترك يؤكد الحاجة إلى نزع السلاح النووي ويتوافق مع ما تمت صياغته لأول مرة في قمة ريكيافيك عام 1986 من قبل الرئيسين الأسبقين للولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي رونالد ريجان وميخائيل جورباتشوف في ذلك الحين.


وأشار الوزير إلى أن الدراسات العلمية الحديثة تظهر أن الآثار الإنسانية للحرب النووية ستكون أكثر كارثية واتساعًا ما كان معروفًا خلال الحرب الباردة.


وشدد على أنه يجب أن يكون لمنع أي استخدام للأسلحة النووية واتخاذ إجراءات عاجلة لإزالة المخاطر الكامنة في هذه الأسلحة، أولوية مطلقة للمجتمع الدولي، لافتًا إلى الحاجة لإحراز تقدم ملموس بشأن نزع السلاح النووي، وفقًا للالتزامات المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

فيينا السلاح النووي النمسا سلاح نووي

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