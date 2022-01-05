الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

أبوالدهب: نزرع 200 ألف فدان بصل وزيادة الإنتاج يرجع للجهود البحثية

البصل
البصل

أكد د.عبدالمجيد أبوالدهب، رئيس قسم بحوث البصل بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة أن المساحة المنزرعة بلغت 200 ألف فدان، ويقدر إنتاجها بنحو 3 ملايين طن سنويا ويتم تصدير 350 - 450 ألف طن في تصدر في صورة بصل طازج، والبصل المجفف ينتج من 15 - 20 ألف طن من جملة الإنتاج وتبقى منها من 87 - 84% تكفي الاستهلاك المحلي.

وقال أبوالدهب، لـ"الدستور"، إن زيادة إنتاجية محصول البصل ترجع إلى جهود البرامج البحثية والمتمثلة في استنباط أصناف من البصل منها الجيزة 20 والجيزة 6 وجيزة أحمر وجيزة أبيض وتحسين هذه التوصيات الفنية التي يتم نقلها للمزارعين عن طريق البرامج الإرشادية تحت إشراف الباحثين، والتي انعكست بدورها على توفير احتياجات الدولة.

أضاف أن الدراسات الطبية الحديثة أظهرت أن البصل يعتبر مصدرًا مهمًا للوقاية من الأمراض ومضادات الأكسدة، حيث يساعد على منع انقسام الخلايا السرطانية، كما يحتوي على حمض الفوليك الذي يساعد مرضى الاكتئاب عن طريق عملية التمثيل الغذائي والحفاظ على مستويات الأحماض الأمينية إلى البصل الغني بالأحماض التي لها دور كبير في إنتاج الهرمونات المسببة للإسهال والتي تنظم النوم. 

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