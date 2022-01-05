المشدد 5 سنوات لمتهم بتزوير شهادة دكتوراه فى بنها

عاقبت محكمة جنايات بنها، اليوم الأربعاء، صاحب مكتب خدمات حكومية بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيهًا، لقيامه بتزوير شهادة دكتوراه جامعية منسوبة لكلية تكنولوجيا المعلومات التابعة لجامعة القاهرة، وتزوير استمارات بطاقات شخصية واستخراجها لبعض الأشخاص غير المتواجدين بالبلاد، وبعض المحررات الرسمية الأخرى المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، وذلك بمقابل مادي.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهم "ح م أ"، قام بتزوير شهادة دكتوراه جامعية منسوبة لجامعة القاهرة وكذلك تزوير استمارات بطاقات الرقم القومى الخاصة بأشخاص خارج البلاد، وكذلك بعض المحررات الرسمية الأخرى المنسوبة لبعض الجهات الحكومية، مستغلًا مكتب الخدمات والمصالح الحكومية الخاص به، كما قام بتزوير خاتم التصديقات الخاص بوزارة الخارجية.

وألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على صاحب مكتب خدمات حكومية بمدينة بنها، لقيامه بتزوير شهادة دكتوراه جامعية منسوبة لجامعة القاهرة كلية تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تزويره استمارات بطاقات شخصية واستخراجها لبعض الأشخاص غير المتواجدين بالبلاد، وبعض المحررات الرسمية الأخرى المنسوبة لبعض الجهات الحكومية.