رئيس جامعة طنطا يشارك الطائفة الإنجيلية الاحتفال بعيد الميلاد بقصر الدوبارة

شارك الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، مساء اليوم، الأخوة الأقباط احتفالهم بعيد الميلاد المجيد بالكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بالقاهرة.

وقال رئيس جامعة طنطا: "ستظل مصر وأهلها فى رباط إلى يوم الدين، داعيًا الله تعالى أن يديم على مصر وشعبها نعمة الأمن والأمان والاستقرار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية".

كما تقدم بالتهنئة إلى الإخوة المسيحيين أبناء جامعة طنطا من أعضاء هيئة التدريس، والطلاب، والعاملين، مقرونة بأطيب الأمنيات بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقد ترأس الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر احتفالية عيد الميلاد المجيد، بمشاركة عدد من القيادات السياسية والشعبية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ ووفد من الأزهر الشريف والأوقاف وقادة الفكر والإعلاميين.

رئيس جامعة طنطا يهنئ الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد

كما قدم الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة جامعة طنطا التهنئة للكنيسة المصرية وجميع الأخوة الأقباط بمناسبة الإحتفال بعيد الميلاد المجيد.

جاء ذلك خلال زيارته لنيافة الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها، بمطرانية طنطا وتوابعها لتقديم التهنئة.

وأكد رئيس جامعة طنطا، أن شعب مصر نسيج واحد وشركاء في الوطن لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة بما يحقق لمصر الخير والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأعرب الدكتور محمود ذكى عن تمنياته بأن يحفظ الله مصرنا الغالية وشعبها من كل سوء ومكروه، ويديم عليها الأمن والأمان، وأن يعيد الله على الأخوة الأقباط أعيادهم بموفور الصحة ودوام التوفيق.

من جانبه أكد نيافة الأنبا بولا عن عمق مشاعر الأخوة والمحبة التي تربط بين عنصرى الأمة "مسلمين ومسيحيين"، وهذا ما شهدته مصر على مر العصور، موجهًا الشكر لرئيس جامعة طنطا لحرصه الدائم على مشاركة إخوته المسيحيين الاحتفالات بعيد الميلاد المجيد، مشيرًا إلى أن مصر ستظل دائماً وأبداً رمزاً للأمن والأمان والسلام والمحبة.