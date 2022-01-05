الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

انعقاد المؤتمر السنوى لوحدة تكافؤ الفرص في الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

نظمت الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالوادي الجديد، مساء اليوم، برئاسة المهندس مجدي الطماوي رئيس مركز الخارجة، المؤتمر السنوي لوحدة تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان وتمكين المرأة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص بمديرية التربية والتعليم، ورؤساء وحدات تكافؤ الفرص على مستوى الإدارات التعليمية وفريق الوحدة بمديرية التربية والتعليم.

وقالت منى كمال الدين، مسؤولة وحدة تكافؤ الفرص بتعليم الوادي الجديد، إن المؤتمر تناول ماهية تكافؤ الفرص وأهم التحديات التي تواجه النوع الاجتماعي، والوحدة نجحت خلال السنوات الماضية في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية ومناقشة القضايا المتعلقة بتحقيق مبدأ المساواة والعدالة الاجتماعية ، بالإضافة إلى تنمية القيم والاتجاهات الإيجابية لدى الطلاب بالمدارس لخلق جيل يدرك ماهية الولاء والانتماء ويقدر قيمة المرأة ودورها في تقدم ورقي المجتمع وذلك تحت إشراف وكيل وزارة التعليم بالمحافظة الدكتور جمال حسن.

وأشارت إلى أن أهداف الوحدة وتخصصاتها ذات أبعاد تنموية وأفكار رائدة تسعى إلى فرض سلوك حضاري ومشاركة فاعلة من خلال تنظيم ندوات توعية إرشادية إنمائية، وقائية فضلا عن الاهتمام برعاية المعلم والمتعلم، والأخصائيين الاجتماعيين، والإداريين من العاملين والعاملات بالتربية والتعليم، اجتماعيا وثقافيا، وصحيا ورياضيا.

وعلى هامش المؤتمر تم تكريم بعض القيادات المتميزة التي ساهمت بدور فعال في تكافؤ الفرص وتم توزيع جوائز للطلاب المشاركين في مسابقة (كوني) وتقديم الهدايا للمشرفين عليهم.

الخارجة الوادي الجديد المرأة في الوادي الجديد حقوق الانسان

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