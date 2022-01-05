الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة تعد على أملاك الدولة بكفر شكر في القليوبية

إزالة تعد على أملاك
إزالة تعد على أملاك الدولة بكفر شكر

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة كفر شكر في القليوبية برئاسة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس المركز والمدينة حملة موسعة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة حفاظا على حق الدولة وتنفيذا للقانون بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ الإقليم. 

وأسفرت الحملة عن إزالة تعدى قيد الإنشاء على أملاك الدولة (وزارة الرى) صادر له قرار إزالة وتم إزالة جزء منها منذ بضعة شهور بناحية قرية ميت الدريج خلف مركز الشباب ومركز شرطة كفر شكر وتم إرجاع الأمور إلى سابق عهدها لحين استكمال الإزالة الكلية بمعرفة الجهات المختصة تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على أملاك الدولة فى غضون 6 أشهر.

وقال عبدالمنعم إنه يوجد لجنة متخصصة تجوب شوارع المدينة وقرى الوحدات المحلية لرصد أى تعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فى مهدها قبل الاستمرار والتطاول فى البنيان المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهدف فرض هيبة الدولة وتنفيذا لسيادة القانون.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه فور الإبلاغ بالشروع فى إعادة التعدى على أملاك وزارة الرى ببناء المبانى التى تم إزالتها من قبل إزالة جزئية تم التحرك فورا وتطبيق القانون نحو وقف البناء وإزالة الأعمال الاستئنافية فى البناء المخالف.

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