«الزراعة» تطالب بتطبيق الأمان الحيوي لحماية الثروة الحيوانية

قالت فاطمة السيد، الباحثة بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني إن المعهد اتخذ عدد من الإجراءات؛ للحد من خطورة الأمراض الحيوانية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة ومنع وصول مسببات الأمراض المعدية كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات بهدف رفع كفاءة مزارع الانتاج الحيواني.

أضافت فاطمة، لـ"الدستور"، أن الأمراض تنشط خلال فترة التغير المناخي والذي يتسبب في انخفاض المناعة، لافتًا إلى أنه أصبح تطبيق الأمان الحيوي في مزارع الإنتاج الحيواني بشكل ضروري حيث يعمل الأمان الحيوي على تحويل نمط التربية من التربية العلاجية إلى التربية الوقائية اي منع دخول المرض إلى المزرعة.

أوضح أن أهداف الأمان الحيوي تتلخص في منع دخول المرض إلى المزرعة، ومنع دخول العدوى إلى المزارع، وتقليل خطر انتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان ولا بدّ عند تطبيق الأمان الحيوي في المزارع من خلال إجراء عمليات العزل بين المزارع وتطير المعدات والسيارات قبل دخولها مزارع الانتاج الحيواني.