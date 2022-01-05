الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة» تطالب بتطبيق الأمان الحيوي لحماية الثروة الحيوانية

ماشية
ماشية

قالت فاطمة السيد، الباحثة بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني إن المعهد اتخذ عدد من الإجراءات؛ للحد من خطورة الأمراض الحيوانية للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة ومنع وصول مسببات الأمراض المعدية كالبكتيريا والفيروسات والفطريات والطفيليات بهدف رفع كفاءة مزارع الانتاج الحيواني.

أضافت فاطمة، لـ"الدستور"، أن الأمراض تنشط خلال فترة التغير المناخي والذي يتسبب في انخفاض المناعة، لافتًا إلى أنه أصبح تطبيق الأمان الحيوي في مزارع الإنتاج الحيواني بشكل ضروري حيث يعمل الأمان الحيوي على تحويل نمط التربية من التربية العلاجية إلى التربية الوقائية اي منع دخول المرض إلى المزرعة.

أوضح أن أهداف الأمان الحيوي تتلخص في منع دخول المرض إلى المزرعة، ومنع دخول العدوى إلى المزارع، وتقليل خطر انتقال الأمراض من الحيوان إلى الإنسان ولا بدّ عند تطبيق الأمان الحيوي في المزارع من خلال إجراء عمليات العزل بين المزارع وتطير المعدات والسيارات قبل دخولها مزارع الانتاج الحيواني. 

الزراعة تطالب بتطبيق الأمان الحيوي بين المزارع لحماية الثروة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

النيابة تناشد المختصين فحص الطريق الأوسطى لكشف سبب تكرار الحوادث

«افتح يا بني الطريق».. هذا ما حدث في حادث الدائري الأوسطي (فيديو)

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

النيابة العامة تحقق فى وفاة شخص وإصابة 8 بحادث الدائري الأوسطي

بدء التحقيقات مع المتهمين بفبركة صور «بسنت خالد» فى الغربية

الأمن يكشف حقيقة بلاغ اختطاف فتاة الجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. بهي الدين مرسي

هل الفقر قسمة ربانية أم حصاد بشرى؟

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

صور

وزير الرياضة يزور معسكر المنتخب المصري قبل سفره إلى الكاميرون

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الفوضى تضرب الكنيست.. وبينيت يصف المعارضة بـ«البلطجية» (فيديو)

مشادات وسباب.. اللغة العربية تثير أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان