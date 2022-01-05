الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

«الأرصاد» تكشف حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

الطقس
الطقس

كشف محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الـ ٧٢ ساعة المقبلة.

وقال شاهين إن البلاد ستشهد حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

وأوضح شاهين أن الطقس سيكون مستقرا خلال ساعات النهار والليل المقبل، ويسمح للمواطنين بالقيام بكافة الأنشطة، خلال ذلك الطقس المستقر، موضحا أنه يسود طقس مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأكد شاهين لـ"الدستور"، أن الطقس سيكون شديد البرودة ليلا على كافة أنحاء الجمهورية، ويصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء، لافتا إلى وجود شبورة مائية كثيفة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد من الساعة 4 وحتى 8 صباحا.

كما أكد شاهين وجود حالة من الاستقرار في الملاحة البحرية خلال الـ ٧٢ ساعة المقبلة، مما يسمح بكافة الأنشطة البحرية وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف.

وقدم شاهين عدة نصائح للمواطنين

- بالرغم من استقرار حالة الطقس خلال ٧٢ ساعة المقبلة يجب الالتزام بالملابس الثقيلة حتى لا تصاب بنزلات البرد.

- الخروج بالشوارع والتمتع بكافة الأنشطة المختلفة.

- التنزه في الأماكن العامة والاطمئنان بشكل كبير خلال الساعات المقبلة لاستقرار حالة الجو.

- ضرورة الحفاظ على الأطفال ليلا من الخروج بالشوارع بسبب وجود برودة في حالة الطقس ليلا.

- الحرص الكبير عند الصعود على الإمكان السريعة نظرا لوجود شبورة كثيفة صباحية تصل لحد الضباب.

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