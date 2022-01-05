النيابة تناشد المختصين فحص الطريق الأوسطى لكشف سبب تكرار الحوادث

ناشدت النيابة العامة المختصين بالطريق الأوسطي، الانتقال إلى موقع حادث تصادم سيارة نقل بعدة سيارات الذي وقع اليوم الأربعاء لمعاينة موقعه لبيان سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به.

وقالت النيابة العامة في بيانها إن تلك المنطقة تشهد تكرارًا لوقوع الحوادث المرورية من سابق تلقيها إخطارات بها نتيجةَ حجبِ زاوية الرؤية في المنحنى الذي وقع عنده الحادث، ولذلك تناشد المختصين الانتقال لمعاينة هذا الموقع وبيان حقيقة سبب تكرار وقوع الحوادث المرورية به، وإصلاح ما فيه من عيب إن وُجد؛ حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات.

وأكدت النيابة استقصاءَها في تحقيقاتها الخطأ الذي قد ينسب إلى المتهم من تجاوزه السرعة المقررة قانونًا حالَ سيره بهذا المنحنى، ومدى تأثير ما أُشير إليه من حجب الرؤية على المتهم أثناء قيادته لبيان مسئوليته الجنائية عن الحادث.

وكشفت تفاصيل الحادث موضحة أن سيارة نقل تجرّ مقطورة اصطدمت بثلاث عشرة سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق به، حيث اندفعت السيارة المتسببة في الحادث بسرعة وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة مما أسفر عن اشتعال ثماني سيارات منها -اشتعل بعضها كليًّا وبعضها جزئيًّا- ووفاة شخص وإصابة ثمانية آخرين.