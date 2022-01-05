الخميس 06 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الوطن والانتماء».. ندوة لبيت العائلة بديرمواس في المنيا

ندوة لبيت العائلة
ندوة لبيت العائلة بملوي بعنوان الوطن والأنتماء

عقد بيت العائلة بمركز ملوي جنوب محافظة المنيا ندوة تحت عنوان “الوطن والانتماء” بمدرسة العاشر من رمضان بقرية كفر خزام التابعة لمركز ديرمواس.

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عقدت الندوة تحت إشراف الشيخ محمد صابر حبيب مدير عام الدعوة والفتوى، رئيس بيت العائلة بمركز ملوي، وبحضور الشيخ أبو القاسم والدكتور عمر عبد العزيز وأيمن عطا والشيخ نصر الدين محمد محمد مسئول الخطاب الديني ببيت العائلة وأحمد عبد الرحمن رئيس الوحدة المحلية بكفر خزام وعدد كبير من أهالي القرية.

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وأكد الشيخ محمد صابر حبيب رئيس بيت العائلة في كلمته خلال الندوة على التوصية بالعمل بروح الفريق الواحد وحب الوطن للقضاء على التعصب ونبذ الشائعات التي من شأنها تتولد التفرقة بين مواطني الشعب الواحد وإضعاف الأمة، مشددا على الوقوف خلف القيادة السياسية صفا واحدا للنهوض بالوطن حتي يصبح قويا ومتماسكا.

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وشدد الشيخ نصر الدين محمد محمد مسئول لجنة الخطاب الديني ببيت العائلة على ضرورة بيان الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث أن الجمهورية الجديدة تتطلب أشخاص وقيادات قادرة على الابتكار والإبداع وإيجاد حلول غير تقليدية لارتقاء البلاد ووصولها إلى مصاف الدول المتقدمة.

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وأوضح نصر الدين أن منظومة التعليم الجديدة تهدف إلى فرز عقول قادرة على الوصول إلي منصة التميز والإبداع وإنشاء جيل متعلم تعليما حقيقيا يكون قادرا على المنافسة الدولية والإقليمية ومن هنا سيكون سوق العمل مفتوحا لغالبية الشباب والخريجيين ويجعله مؤهلا لتحمل المسؤولية خاصة وأن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرا بالشباب ومنحهم الفرصة لتولي المناصب القيادية.

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المنيا ندوة الوطن والأنتماء بيت العائلة بملوي قرية كفر خزام بديرمواس الشيخ نصر الدين محمد محمد الشيخ محمد صابر حبيب

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وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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