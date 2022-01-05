الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تحرير محاضر ضبط زجاجات كحولية غير خالصة الضرائب

الشحات غتوري
الشحات غتوري

تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة، بالاشتراك مع الإدارة المركزية لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط عدد من زجاجات المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

وبناءً على معلومات سرية توافرت لدى إدارة مباحث الأموال المستردة وإدارة مكافحة التهرب الجمركى بقيام بعض المحلات بالاتجار وبيع المشروبات الكحولية (الخمور) الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم.

وعليه، تم تقنين الإجراءات القانونية وتشكيل فريق بحث بمعرفة اللواء وائل الرفاعى والرائد عمر عطيتو والرائد همام حماد وقوة من رجال الشرطة السريين، ولجنة من الإدارة العامة للمُكافحة بتكليف من عبدالله مصطفى مدير إدارة التحريات والضبط ومحمد أحمد ماهر، مدير إدارة الملكية الفكرية وأحمد عيد الحلو مدير إدارة السلع المفرج عنها تحت التحفظ وسهام عمر مدير إدارة الشئون الفنية وعادل عبدالفتاح ومحمد جاب الله ووليد والى ومحمد فؤاد وأحمد صلاح وطارق عبدالعزيز وإيهاب عبدالله وإسلام شكرى وخالد عويس، مفتشى إدارة مكافحة التهرب الجمركي، حيث تم ضبط  141 زجاجة مشروبات كحولية (خمور) أشكال وأنواع وأحجام مختلفة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية .

وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٣ ملايين و٢٣٦ ألفًا و724 جنيهًا.

وقرر عبدالناصر محمد رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 5 محاضر ضبط جمركي أرقام 1646 و1647 و1648 و1649 و1650 لسنة 2021 مكافحة تهرب.

وتقدم المتهمون بطلب تصالح وتم سداد جزء من المستحقات الجمركية لصالح الخزانة العامة للدولة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط محاولات التهرب الجمركي.

تشكيل مصطفي أشكال محمد جنيه مستحقات بطل متهم تقدم مختلفة عادل

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وائل لطفي

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