الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ السويس يتفقد شوارع منطقتي حوض الدرس والملاحة القديمة

جولة محافظ السويس
جولة محافظ السويس

أجرى اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اليوم الأربعاء، جولة تفقدية بمنطقتي حوض الدرس والملاحة القديمة لمتابعة أعمال التطوير والرصف ورفع كفاءة الشوارع.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس وخالد سعداوي السكرتير العام للمحافظة والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد للمحافظة وأعضاء مجلس الشيوخ النائب أحمد خشانة والنائب سيد عبده والنائب حافظ شوشة والمهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس وعدد من مديري المديريات ومسئولي المرافق العامة والخدمات العامة.

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شملت الجولة متابعة أعمال الصرف الصحي والكهرباء والغاز الطبيعي والاتصالات وخطوط المياه والأرصفة وساحات انتظار والتنسيق الحضاري وأعمال الرصف بشوارع البلدية والبحرية ومحمد حافظ بالملاحة القديمة.

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وأعلن المحافظ خلال الجولة أنه سيجتمع مع جمعية الإسكان التعاوني بمنطقة حوض الدرس، الأحد المقبل؛ للاتفاق على الخطوط العريضة قبل البدء في استكمال خطوط الصرف الصحي التي لم تستكملها الجمعية والتنسيق بينهما قبل بدء رصف الشوارع التي أعلن المحافظ عن رصفها سابقا.

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وأثناء الجولة بمنطقة الملاحة القديمة، شدد على رئيس حي السويس برفع القمامة من الصناديق ثلاث مرات يوميا، مؤكدا ضرورة توعية سكان المنطقة برمي القمامة داخل الصناديق حفاظا على المنظر العام.

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كما أعطى توجيهاته للواء عبد العظيم للجنة الإشراف على المواقف وإدارة المرور برفع السيارات النقل من شارع البحرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ومنعها من الانتظار بالشوارع.

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وشدد صقر على ضرورة رفع مخلفات تطهير بلاعات الصرف الصحي وعدم تركها بالشوارع بالتنسيق مع الحي.

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وأعلن المحافظ خلال الجولة عن خبر سار وبشرى لأهالي السويس أننا سنقوم بتطوير كل المدن السكنية القديمة كلها بالسويس بعد أن حصلنا على موافقة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، مناشدا المواطنين بالحفاظ على ما يتم تطويره.

مجلس الوزراء محافظة السويس تطوير منطقة

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وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

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