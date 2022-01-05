هنا الزاهد تحتفل بعيد ميلادها الـ 28 داخل الحجر الصحي

نشرت الفنانة الشابة هنا الزاهد، منذ قليل، عبر موقع تبادل الصور الفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، صور الاحتفال بعيد ميلادها.

وتحتفل هنا الزاهد بعيد ميلادها الـ 28، على الرغم من إصابتها هي وزوجها الفنان أحمد فهمي بفيروس كورونا.

وكانت الصورة تحمل ملامح هنا الزاهد البشوشة الضاحكة، بالإضافة إلي أنها ظهرت في الصور وهي تحمل تورتة عيد الميلاد، قائلة: "عيد ميلادي وكورونا.. لا يلتقيان".

كما كشفت الفنانة هنا الزاهد عن إصابتها بفيروس كورونا هي وزوجها الفنان أحمد فهمي، وطلبت من كل من خالطهما والتقي بها في الفترة الأخيرة بأخذ كافة الاحتياطات الكاملة وإجراء مسحة كورونا خوفا من الإصابة بالفيروس.

كما علقت الزاهد، عبر منشورها على صفحتها الشخصية "فيس بوك": أنا وأحمد إيجابي كورونا أي حد تعامل معانا ياريت يطمن على نفسه".

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد، مسلسل النمر، الذي تم عرضه في رمضان الماضي 2021، بطولة الفنان محمد إمام، يشارك فيه الفنانة ، نيرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومي فؤاد، والذي عرض في شهر رمضان الماضي وحقق إقبال كبير ونسب عالية من المشاهدة من الجماهير.

بالإضافة إلى أن آخر أعمال هنا الزاهد السينمائية فيلم "الغسالة"، حيث شاركها البطولة الفنان أحمد حاتم، ومحمود حميدة، بجانب كلا من محمد سلّام، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، طاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثي وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، ومن تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.