الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

بحضور القيادات الدينية.. انطلاق احتفالية ترجمة خواطر الشعراوى للإنجليزية

جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال

انطلقت قبل قليل، احتفالية ترجمة خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي للغة الإنجليزية، بأحد فنادق القاهرة.

وقال الدكتور عبدالحميد نجيب ممثل مؤسسة الشيخة عفراء بنت زايد، في كلمته الآن، إن قرار ترجمة خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي للغة الإنجليزية، جاء ليمتد نور الإسلام للمسلمين غير الناطقين باللغة العربية، بجميع دول العالم.

وأضاف خلال الحفل الذي عقد مساء الأربعاء، للإعلان عن تفاصيل ترجمة خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي للغة الإنجليزية، أن الترجمة تمت بعد استشارة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومتابعة من الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب.

وأشار إلى أن الشيخ زايد رحمه الله كان يقدم المساعدات الخيرية في مختلف المجالات وفي كل بقاع الأرض.
ويحضر الاحتفالية، الدكتور علي جمعة رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، والشيخ سامي محمد متولي الشعراوي، والدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

ومن المقرر أن يتم عرض كيفية عمل التطبيق وتفاصيله، بحضور ممثلين عن مؤسسة الشيخة عفراء بنت زاي.

ولد الشيخ محمد متولي الشعراوي في 15 إبريل عام 1911، بقرية دقادوس مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم في الحادية عشرة من عمره، ثم ألحقه والده بالأزهر، وأظهر نبوغاً منذ الصغر في حفظه للشعر والمأثور وزاد اهتمامه بالشعر والأدب، وحظي بمكانة خاصة بين زملائه في الثانوية الأزهرية، فاختاروه رئيسًا لاتحاد الطلبة، ورئيسًا لجمعية الأدباء بالزقازيق.

توفى إمام الدعاة الشيخ محمد متولى الشعراوى، في مثل هذا اليوم 17 يونيو عام 1998 عن عمر يناهز 87  عاما، تاركا إرثا من الحلقات التليفزيونية من خواطره حول آيات القرآن الكريم، وعدد من المؤلفات مثل:" خواطر الشعراوى، المنتخب في تفسير القرآن الكريم، خواطر قرآنية، معجزة القرآن، من فيض القرآن، المرأة في القرآن الكريم".

خواطر الشيخ محمد متولي الشعراوي الشيخة عفراء بنت زايد خواطر الشيخ محمد متولي الشيخ زايد رحمه الله الدكتور على جمعة

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