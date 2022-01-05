فرنسا تعتزم تخفيف قيود السفر إلى المملكة المتحدة قريبا

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، الأربعاء، إن بلاده ستخفف قريبًا الحظر شبه الكامل الذي فرضته مؤخرًا على حركة السفر من المملكة المتحدة وإليها بسبب المخاوف من انتشار متحور «أوميكرون».

وأضاف أتال - في تصريحات أدلى بها عقب الاجتماع الاعتيادي للحكومة، وفقًا لموقع «ذا لوكال» الإخباري في نسخته الخاصة بفرنسا اليوم الأربعاء، أن الحكومة الفرنسية قررت توسيع قائمة الأسباب المقنعة وتحديدًا الأسباب المهنية التي تُتيح للأفراد للسفر بين البلدين.

وأوضح أنه قد يكون هناك تخفيف أكبر للقيود الأسبوع المقبل، لأن متحور "أوميكرون" يؤثر على البلدين بطريقة مماثلة.

وتشير تصريحات أتال، إلى أنه بدلاً من رفع القيود بالكامل، يمكن فقط تخفيف القواعد المتعلقة بأسباب السفر الضروري، وفي الوقت الحالي، لا تسمح فرنسا بالسفر بين البلدين إلا للأشخاص الذين يستوفون معايير ضيقة جدًا تحدد السفر الضروري.

وشهدت كل من فرنسا والمملكة المتحدة في الآونة الأخيرة أعدادًا قياسية من الإصابات بفيروس كورونا يوميًا، وضغطًا متزايدًا على المستشفيات.

قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران أمام البرلمان إن عدد حالات الإصابة الجديدة بكوفيد-19 اليوم الأربعاء في فرنسا بلغ نحو 335 ألفا، وهو رقم قياسي جديد.

ومن جانبه، قال جابرييل أتال، المتحدث باسم الحكومة الفرنسية، اليوم الأربعاء، إن البلاد ستشهد زيادة سريعة في الإصابات بمرض كوفيد-19 في الأيام المقبلة، مضيفًا أنه لا توجد أي مؤشرات على انحسار الإصابات.

وذكر أن الإصابات بلغت "مستويات شديدة الارتفاع" في منطقة إيل دو فرانس المحيطة بباريس وبعض الأنحاء الأخرى من البلاد، مضيفًا أن الوضع في المستشفيات قد يتدهور في الأسابيع المقبلة.

وأشار، إلى أن الحكومة فرضت حالة طوارئ صحية في أقاليم جوادلوب وجيانا ومايوت وسان مارتان وسان بارتيليمي التي تشهد زيادة في الإصابات.