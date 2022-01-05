الأربعاء 05 يناير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

خلال اجتماعها ..

«حقوق النواب» تتابع منظومة تلقي الشكاوى لحل المعوقات التي تواجهها (صور)

لجنة حقوق الإنسان
لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

عقدت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان على مدار يومين عدة اجتماعات، لاستعراض العديد من شكاوى المواطنين الواردة للجنة للبت فيها وإرسالها للجهات المختصة.

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وأضاف رضوان، إنه انطلاقاً من الدور الرقابى لمجلس النواب، قامت اللجنة باستعراض التوصيات الصادرة بالاجتماعات السابقة للوزارات والجهات المعنية بملف حقوق الانسان، للوقوف على أرض الواقع من تنفيذ تلك التوصيات، وكذلك المساعدة في  إزالة أى معوقات قد تواجههم.

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كما استعرضت اللجنة موقف وحدات حقوق الإنسان بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية من حيث هيكلها، والمهام التي يكلف بها، ودورها في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومنظومة تلقي الشكاوى والعمل على حلها، والتنسيق بينها وبين اللجنة فيما يخص الشكاوى الواردة إلى اللجنة من المواطنين والهيئات بشأن ما يتعلق بحقوق الإنسان.

وأشاد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على افتتاح وزارة الداخلية مركز الإصلاح والتأهيل بدر، والذى يعد ضمن أكبر وأحدث مراكز التأهيل للسجناء.

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وأضاف، أن افتتاح وزارة الداخلية لـ«مركز الإصلاح والتأهيل - بدر»، الذي يعد واحدًا من أكبر وأحدث مراكز تأهيل نزلاء السجون في الشرق الأوسط، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة ولجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب طارق رضوان.

وقال رضوان، أن «مركز الإصلاح والتأهيل بدر»، تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير المعمارية، وبأحدث التقنيات التي تساعد على تقديم الرعاية الجيدة للنزلاء على جميع الأصعدة.

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وتابع: تسعى وزارة الداخلية بكل جهد إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان ويتجلى ذلك فى الإنشاءات الحديثة المؤمنة والمعدة بشكل متميز ومتقن.

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وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان، أن السجون فى مصر وما تحقق بها تعد طفرة غير مسبوقة، وهذا يأتي بالتزامن مع الاستراتيجية الأمنية المعاصرة وضمان حقوق الإنسان.

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