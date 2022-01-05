آية مدني: الموافقة على دعم مركز شباب السيدة زينب

وافق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على طلب النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعم مركز شباب السيدة زينب بمحافظة القاهرة بمبلغ مالي 10 آلاف جنية.

وكانت النائبة آية مدني، قد تلقت طلب من عمرو الشرقاوي، عضو مجلس إدارة مركز شباب السيدة زينب، بشأن مخاطبة الوزير للحصول على دعم مالي لمركز شباب السيدة زينب، نظرًا لأن المركز يعاني من قلة الموارد المالية المناسبة لدعم أنشطة المركز.

وجاءت موافقة الوزير بتخصيص هذا المبلغ للمساهمة في تنفيذ الأنشطة وتلبية احتياجات المركز، ومن المقرر أن يتم تحويل المبلغ باسم الوحدة الحسابية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة.

وكان الدكتور اشرف صبحي، وزير الشباب و الرياضة قال إننا لسنا ضد احد في الوسط الرياضي و احترام المؤسسات الدولية بما لا يجور على السيادة الوطنية جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب و الرياضة بمجلس النواب برئاسة د محمود حسين رئيس اللجنة و اثناء التعليق على التعديلات التي ادخلتها وزارة الشباب و الرياضة على " قانون الرياضة "

و قال اشرف صبحي : "نحترم اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية كما نحترم الاتفاقيات الدولية ، و ارجع سبب التعديل التي ادخلته وزارته على قانون الرياضة الى الرغبة في تعديل بعض المواد"، قائلا : "بعد 3 سنوات أثبتت التجربة ضرورة إجراء تعديلات تستهدف التصدي لتضارب المصالح و تفعيل مبدا اللامركزية و الا تكون الصلاحيات في يد جهة واحدة ".

وقال الوزير: "نعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وتم الانتهاء من صندوق دعم الرياضة المصرية وتم جمع ما يقرب من 47 مليون و يتبقي 3 مليون آخرين سيتم جمعها حتى نصل لخمسين مليون، متابعًا أنه سيتم التفاعل مع شركات دعاية لابطالنا الرياضيين في كافة المجالات .