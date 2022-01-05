منتصر مناع: وزارة الطيران جاهزة لموسم العمر خلال الفترة الحالية

كشف اللواء منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، عن استعدادات منظومة الطيران لقرب انطلاق موسم العمرة رغم الظروف الصحية الراهنة التي تجتاح العالم في ظل تفشي المتحور الجديد بمختلف أنحاء العالم.

أضاف مناع، لـ"الدستور"، أنه أصدر تعليمات مشددة للمطارات التي ستقلع منها رحلات العمرة بضرورة تطبيق وتشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية والصحية على ضيوف بيت الرحمن قبل الصعود على متن الطائرات لمختلف شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، فضلًا عن التنسيق الكامل والمستمر على مدار اليوم مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة وإدارات الحجر الصحي والطب الوقائي بالمطارات المصرية.

أشار نائب وزير الطيران المدني إلى أن منظومة المطارات المصرية تشهد طفرة هائلة من كافة النواحي والامكانيات الهائلة بشهادة جميع الوفود الأجنبية التي قامت بالتفتيش على شبكة المطارات المصرية خلال الفترة الماضية، فضلًا عن حصول ١١ مطارًا على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن من المجلس الأعلى للمطارات خلال الربع الأول من العام الماضي.

وأكد مناع حرص وزارة الطيران على تقديم الخدمات والتّسهيلات والتيسيرات اللازمة لضيوف الرحمن خلال موسم العمرة والتي تعتبر فرصة جيدة للغاية للاستعداد لموسم الحج لهذا العام، في حالة موافقة السلطات الصحية السعودية.