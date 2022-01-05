الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جنايات شبين الكوم تقضي بالحكم المؤبد لخمسة أشخاص الاتجار في المواد المخدرة

المؤبد لـ5 أشخاص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في شبين الكوم

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الأربعاء،  بالسجن المؤبد على تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد، لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بغرض الاتجار فيها، وضبط مع المتهمين أسلحة نارية متعددة، وتم ضبط المتهمين بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة شبين الكوم .  

كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من اللواء عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام مباحث قسم شبين الكوم، بالقبض على 5 عاطلين مقيمين بمركز قويسنا، أثناء بيع المواد المخدرة في شبين الكوم، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، كانوا يقومون بالاستعداد لبيعها بين متعاطي المواد المخدرة .

تشكيل عصابي المنوفية تحقيق ضباط المواد شرطة قسم شرطة عاطل محافظ الشهداء

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدًا

بث مباشر عزاء الكاتب الصحفى إبراهيم حجازى.. الخطيب أبرز الحضور

الأمن يكشف حقيقة بلاغ اختطاف فتاة الجيزة

بدء التحقيقات مع المتهمين بفبركة صور «بسنت خالد» فى الغربية

رقم قياسى جديد.. فرنسا تسجل 335 ألف إصابة بكورونا

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

صور

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

محطة تل أبيب

المزيد

مشادات وسباب.. اللغة العربية تثير أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود