جنايات شبين الكوم تقضي بالحكم المؤبد لخمسة أشخاص الاتجار في المواد المخدرة
المؤبد لـ5 أشخاص بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة في شبين الكوم
قضت محكمة جنايات شبين الكوم، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد على تشكيل عصابي مكون من 5 أفراد، لحيازتهم كمية من المواد المخدرة بغرض الاتجار فيها، وضبط مع المتهمين أسلحة نارية متعددة، وتم ضبط المتهمين بمعرفة ضباط مباحث قسم شرطة شبين الكوم .
كان اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارًا من اللواء عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بقيام مباحث قسم شبين الكوم، بالقبض على 5 عاطلين مقيمين بمركز قويسنا، أثناء بيع المواد المخدرة في شبين الكوم، وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، كانوا يقومون بالاستعداد لبيعها بين متعاطي المواد المخدرة .