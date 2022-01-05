الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

لبنان: غالبية إصابات كورونا ناتجة عن «أوميكرون».. و39% من المصابين بلا أعراض

كورونا في لبنان
كورونا في لبنان

أعلن وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، أن غالبية حالات الإصابة بفيروس كورونا في لبنان هي للمتحور "أوميكرون" الجديد، معتبرًا أنه سيسجل خلال فترة وجيزة 95 % من الحالات التي تظهر في البلاد يوميا.


جاء ذلك في تصريحات له عقب اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة إجراءات مكافحة فيروس كورونا برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم بالسراي الحكومي، وذلك بحضور وزراء الصحة والتربية والتعليم العالي والداخلية والأشغال العامة والنقل والعمل مصطفى بيرم والسياحة وليد نصار وعدد من المسئولين.


وقال الأبيض إن لبنان لا يزال في بداية موجة انتشار متحور "أوميكرون"، معتبرا أن المتحور الجديد سريع الانتشار وأعراضه أقل ولكن سجلت وفيات من جراء الإصابة بـ"أوميكرون"، مشيرًا إلى أن نسبة 39% من عدد المصابين أمس البالغ عددهم 5800 حالة لم يسجلوا أي أعراض.


وشدد وزير الصحة اللبناني على أهمية أخذ اللقاح ، موضحا أن العدد الأكبر من الذين يتوفون أو يدخلون العناية المركزة هم من غير الملقحين.


وأوضح أن اجتماع اللجنة الوزارية تضمن التشديد على قرار الالتزام بأخذ اللقاح او اجراء فحوص PCR للعاملين في القطاعات الصحية والتربوية والأمنية والإدارة العامة، كما تم رفع توصية من لجنة الكورونا حول موضوع إلزامية اللقاح أو فحص PCR للمراجعين في المرافق او الادارات العامة والذي سيبدأ تطبيقه في فبراير المقبل.


واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة من أجل رفع القدرة الاستيعابية للمستشفيات، وأهمها افتتاح مركز طوارئ كورونا الميداني في منطقة البيال والذي قُدم للبنان هدية من دولة الإمارات العربية المتحدة.


من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم العالي اللبناني عباس الحلبي أن استئناف السنة الدراسية هو أمر ضروري للتلاميذ مع اتباع التدابير التي قامت بها مع وزارة التربية للتأكيد على عودة آمنة.

بيروت أوميكرون إصابات كورونا كورونا الصحة اللبنانية لبنان

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