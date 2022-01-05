أستراليا: «ديوكوفيتش» لن يتلقى معاملة خاصة للمشاركة في البطولة المفتوحة

حذر سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي، نجم التنس الصربي والمصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، من أنه سيكون على متن الطائرة العائدة إلى بلاده في حال لم يتبع قواعد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، يسعى للحفاظ على لقبه كبطل لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الشهر بعدما تسبب منظمو البطولة في غضب كبير للرأي العام في البلاد بعدما تردد عن منحهم الإذن له بالمشاركة.

لكن لاعب التنس الصربي سيواجه مشاكل أخرى لدى دخوله البلاد، حيث يتطلب الأمر دليلا مقبولا على عدم خضوعه للتطعيم لأسباب طبية، في الوقت الذي أصر فيه موريسون على أن النجم الصربي لن يتلقى معاملة استثنائية لدى وصوله.

ولم يتحدث ديوكوفيتش، الفائز باللقب تسع مرات، علانية عن موقفه من التطعيم لكنه في العام الماضي قال إنه يعارض فكرة الخضوع للقاح.

ولم يتضح بعد ماهى الشروط التي من شأنها أن تؤهل ديكوفيتش 34/ عاما/ للحصول على إعفاء ، فيما قال كريج تيلي مدير البطولة إن قيام ديوكوفيتش بتوضيح موقفه سيكون أمر مفيدا له .

وأضاف تيلي إنه لم يتم منح وضع خاص لديوكوفيتش، الذي يمتلك 20 لقبا في بطولات جراند سلام، للعب في البطولة.

ومع ذلك فقد تبددت أمال النجم الصربي في المنافسة بعد تدخل الحكومة الأسترالية.

وقال موريسون في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "ننتظر توضيح موقفه والأدلة التي سيقدمها لدعم ذلك ".

وأضاف: "إذا كانت تلك الأدلة غير كافية، فإنه لن يتلقى معاملة مختلفة عن الأخرين وسيكون على متن الطائرة العائدة لبلاده".

وأوضح: "لا يمكن أن يكون هناك قواعد خاصة لنوفاك ديوكوفيتش، لا شيء على الإطلاق".