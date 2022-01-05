الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أستراليا: «ديوكوفيتش» لن يتلقى معاملة خاصة للمشاركة في البطولة المفتوحة

سكوت موريسون رئيس
سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي

حذر سكوت موريسون رئيس الوزراء الأسترالي، نجم التنس الصربي والمصنف أول عالميا نوفاك ديوكوفيتش، من أنه سيكون على متن الطائرة العائدة إلى بلاده في حال لم يتبع قواعد التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا، يسعى للحفاظ على لقبه كبطل لبطولة أستراليا المفتوحة للتنس هذا الشهر بعدما تسبب منظمو البطولة في غضب كبير للرأي العام في البلاد بعدما تردد عن منحهم الإذن له بالمشاركة.

لكن لاعب التنس الصربي سيواجه مشاكل أخرى لدى دخوله البلاد، حيث يتطلب الأمر دليلا مقبولا على عدم خضوعه للتطعيم لأسباب طبية، في الوقت الذي أصر فيه موريسون على أن النجم الصربي لن يتلقى معاملة استثنائية لدى وصوله.

ولم يتحدث ديوكوفيتش، الفائز باللقب تسع مرات، علانية عن موقفه من التطعيم لكنه في العام الماضي قال إنه يعارض فكرة الخضوع للقاح.

ولم يتضح بعد ماهى الشروط التي من شأنها أن تؤهل ديكوفيتش 34/ عاما/ للحصول على إعفاء ، فيما قال كريج تيلي مدير البطولة إن قيام ديوكوفيتش بتوضيح موقفه سيكون أمر مفيدا له .
وأضاف تيلي إنه لم يتم منح وضع خاص لديوكوفيتش، الذي يمتلك 20 لقبا في بطولات جراند سلام، للعب في البطولة.
ومع ذلك فقد تبددت أمال النجم الصربي في المنافسة بعد تدخل الحكومة الأسترالية.
وقال موريسون في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "ننتظر توضيح موقفه والأدلة التي سيقدمها لدعم ذلك ".
وأضاف: "إذا كانت تلك الأدلة غير كافية، فإنه لن يتلقى  معاملة مختلفة عن الأخرين وسيكون على متن الطائرة العائدة لبلاده".
وأوضح: "لا يمكن أن يكون هناك قواعد خاصة لنوفاك ديوكوفيتش، لا شيء على الإطلاق". 

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدًا

بث مباشر عزاء الكاتب الصحفى إبراهيم حجازى.. الخطيب أبرز الحضور

الأمن يكشف حقيقة بلاغ اختطاف فتاة الجيزة

بدء التحقيقات مع المتهمين بفبركة صور «بسنت خالد» فى الغربية

رقم قياسى جديد.. فرنسا تسجل 335 ألف إصابة بكورونا

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

صور

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

محطة تل أبيب

المزيد

مشادات وسباب.. اللغة العربية تثير أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود