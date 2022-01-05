تونس: هيئة الدفاع عن البحيري تحذر من دخول حالته الصحية مرحلة اللاعودة

قال عضو هيئة الدفاع عن نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري، الخاضع للإقامة الجبرية، إن حالته الصحية في تدهور وتوشك على الدخول في مرحلة اللاعودة.



وقال سمير ديلو، محامي هيئة الدفاع والقيادي السابق بحركة النهضة، إن الحالة الصحية للبحيري بحسب الأطباء شديدة الخطورة.



وأفادت هيئة الدفاع بأن البحيري يعاني من مشكلات في الكلى، بجانب أمراض أخرى مزمنة مثل السكري وضغط الدم واضطراب في نبضات القلب.

ويرقد «البحيري» في قسم الإنعاش بمستشفى في بنزرت شمال البلاد، حيث يخضع للإقامة الجبرية بقرار من وزارة الداخلية، وزاره اليوم أطباء من المفوضية السامية لحقوق الانسان وزوجته وأبناؤه الثلاثة.

وقال ديلو في تدوينة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "أخبر أطباء القسم «زوجته» أنهم لا يتحملون مسؤولية ما يمكن أن يحصل لاحقا".



وأعلن وزير الداخلية توفيق شرف الدين في وقت سابق بأن إبقاء البحيري تحت الاقامة الجبرية يستند إلى شبهات بمنح وثائق رسمية مثل جوازات سفر وبطاقات هوية وشهادات إثبات الجنسية على غير الصيغ القانونية بجانب شبهة إرهاب.



وكان البحيري شغل منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013 وقالت حركة النهضة بأن الاتهامات الموجهة للبحيري ذات طابع سياسي ووجهت انتقادات للرئيس قيس سعيد بممارسة ضغوط على القضاء.