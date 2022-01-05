الأربعاء 05 يناير 2022
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عالم

«البرهان» يتلقى برقية تهنئة من سلطان عمان بمناسبة ذكرى استقلال السودان

عبدالفتاح البرهان
عبدالفتاح البرهان

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم، برقية تهنئة من السلطان هيثم بن طارق بن سعيد سلطان سلطنة عمان، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان، معربًا عن أمنياته بأن تعود هذه الذكرى والشعب السوداني ينعم بالتقدم والنماء. 

وأمن السلطان هيثم بن طارق بن سعيد، على متانة العلاقات العمانية السودانية، مؤكدًا رغبته الراسخة في تمتين أواصر الأخوة الصادقة والتعاون البناء بين البلدين لما فيه خير الشعبين. 

تلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان  اليوم برقيات تهاني، بمناسبة الذكرى السادسة والستين لاستقلال السودان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، كما تلقى أيضًا برقيات تهنئة من رئيس جمهورية بوركينافاسو.

وفي وقت سابق، اطلع عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن شمس الدين كباشي ، على مجمل الأوضاع بولاية جنوب كردفان، والجهود المبذولة لدعم وتعزيز الأمن والاستقرار وإحداث التنمية المنشودة بالولاية، بجانب التوسع في مشاريع الطرق والكهرباء.

وقال موسى جبر محمود والي الولاية المكلف، في تصريح صحفي، عقب لقائه عضو مجلس السيادة بالقصر الجمهوري اليوم، أن جنوب كردفان تشهد استقرارًا أمنيًا، لافتًا إلى إرادة إنسان الولاية لتحقيق السلام ورفضه للحرب والاقتتال.

وأشار، إلى أن آليات التصالح المجتمعي، والعديد من المبادرات لعبت دورًا مهمًا في هدوء الأحوال الأمنية، مبينًا أن لجنة وقف العدائيات بمحليات الولاية وقعت مسودة اتفاق سيكون بمثابة ميثاق بين كافة الأطراف المتباعدة، مضيفًا أنه قدم الدعوة لعضو مجلس السيادة الفريق أول ركن كباشي لرعاية وتشريف مراسم التوقيع على هذه المصالحات قريباً بالولاية. 

وأوضح والي جنوب كردفان المكلف، أن اللقاء ركز على أهمية المشاريع التنموية  وتشغيل الشباب وتشييد الطرق «طريق هبيلا- الدلنج وطريق ابوكرشولا- الرهد- أم برمبيطة»، وبداية العمل في الطريق الدائري، بجانب كهرباء الخط الناقل من أم روابة حتى العباسية وأبوكرشولا.

رئيس مجلس السيادة الاتتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان السودان هيثم بن طارق سلطنة عمان العلاقات العمانية العمانية السودانية

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