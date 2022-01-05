الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تفاصيل طرح فرص استثمارية بنظام حق الانتفاع بالشروق

حق انتفاع
حق انتفاع

أعلن المهندس عبد اللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرصة استثمارية بمدينة الشروق بنظام حق الانتفاع بنشاط مطعم على مساحة 225 متر مكعب  بالمنطقة الخضراء ومنطقة الجلوس على مساحة 475 متر مكعب بمنطقة المطاعم بالمنطقة المحصورة بين الحي الأول شرق والمنطقة التاسعة عمارات. 

وقال بشارة إن سعر المتر للمطعم يصل نحو 3735 جنيهًا، بينما يصل سعر متر المنطقة الخضراء أو الجلوس نحو 200 جنيه، موضحاً أن هيئة المجمعات العمرانية الجديدة قامت بتحديد الارتفاعات المسموح بها كما يهدف المشروع لاستكمال المشروعات الخدمية التي تقوم الهيئة المجتمعات بطرحها على الشباب. 

شروط حق الانتفاع بالمشروع 

أشار رئيس جهاز مدينة الشروق إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية حددت مدة حق الانتفاع بـ 5 سنوات ويتم تجديدها طبقا لآلية التخصيص بنظام مقاول الانتفاع إلا تتسبب في شكوي أو إزعاج للمناطق السكنية المجاورة.

أضاف رئيس الجهاز أنه يجب على المستفيد بحق الانتفاع مراعاة المرافق المنفذة او التي سيتم تنفيذها بالمنطقة التاسعة، موضحًا أنه يجب أن يتم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية للتشغيل، كما يجب الحصول على الموافقة الفنية من جهاز المدينة في حالة حدوث أي تعديلات في التصميم وذلك للحفاظ علي النظافة البيئة وضرورة الالتزام بعدم زيادة المساحة المحددة. 

نوه بشارة إلى أن قيمة المطعم مقابل حق الانتفاع لمدة 3 سنوات ويعاد العرض على اللجان المختصة بالتسعير على أن يتم زيادة القيمة مقابل الانتفاع السنوي  بواقع 10% للسنة الأولى من مدة مقابل حق الانتفاع ، لافتًا إلى أن يخضع أحكام القانون رقم 140 لسنة 1996 بشأن الإشغالات والآليات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2020 المتضمن آليات التخصيص بنظام مقابل الانتفاع.

بنظام حق الانتفاع تفاصيل طرح فرصة استثمارية ويجدد عقدها بالشروق علا العلاف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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