الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

رئيس «جامعة الجلالة» يستقبل منسق رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا

جامعة الجلالة
جامعة الجلالة

استقبل الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعاون الدولي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة،اليوم الأربعاء، الدكتور محمد عطالله نائب رئيس جامعة نيويورك، ومنسق مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا.

في بداية اللقاء قدم  الدكتور محمد الشناوي، عرضًا توضيحيًا عن دور وأهداف جامعة الجلالة ضمن المشروع القومي للجامعات الأهلية الجديدة.

وأكد الشناوي حرص جامعة الجلالة على التعاون الدولي مع كافة المؤسسات والجهات العربية والأجنبية، وذلك لتعزيز أواصر التعاون العلمي الدولي المشترك من خلال التبادل الثقافي والعلمي.

وأضاف الدكتور محمد  الشناوي، أن اللقاء ناقش بحث سبل التعاون المشترك في العديد من المحاور، منها تكوين فريق عمل مشترك بين أعضاء الرابطة في كندا وأمريكا، والباحثين بجامعة الجلالة، وذلك لتقديم مشاريع أبحاث مشتركة جاهزة للتمويل في التخصصات والمجالات المختلفة.

وأشار الشناوي إلي أن اللقاء تطرق لسبل تنسيق زيارات لأعضاء الرابطة إلي الجامعة، بهدف إعطاء دورات تدريبية وورش عمل في كافة التخصصات.

من جانبه، عبر الدكتور محمد عطالله نائب رئيس جامعة نيويورك، ومنسق مؤتمر رابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا، عن سعادته بزيارته الاولي لجامعة الجلالة، معرباً عن انبهاره بكافة الإمكانيات والبرامج المتقدمة الموجودة بالجامعة.

وأعلن عطا الله أنه سيتم التنسيق مع إدارة الجامعة على انعقاد المؤتمر السنوي رقم 49 للرابطة في ديسمبر 2022 بجامعة الجلالة.

ووقعت جامعة الجلالة عدة اتفاقيات شراكة دولية مع جامعة أريزونا ستيت الأمريكية، التي ستمنح شهادات مزدوجة في مجالات مختلفة، واتحاد تكساس الدولي التعليمي الذي يضم 15 جامعة من ولاية تكساس الأمريكية، وأيضاً جامعة هيروشيما اليابانية، حيث يتم استضافة أساتذة يابانيين للتدريس بالجامعة.

وتحظى جامعة الجلالة باهتمام كبير منذ افتتاحها، واستطاعت إدارتها غرس الانتماء للجامعة لدى الطلبة والطالبات.

مصر تعاون لقاء أمريكا مؤتمر اليابان جامعة الجلالة

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وائل لطفي

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