الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إيطاليا تسجل 189109 إصابات جديدة بفيروس كورونا

كورونا في إيطاليا
كورونا في إيطاليا

قالت وزارة الصحة الإيطالية إنها سجلت 189109 إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، في رقم قياسي يومي، ارتفاعا من 170844 في اليوم السابق.

غير أن حصيلة الوفيات اليومية جراء فيروس كورونا انخفضت إلى 231 من 259 قبل يوم.
وسجلت إيطاليا 138276 وفاة مرتبطة بالفيروس منذ رصده في البلاد في فبراير  2020 بينما سجلت 6.76 مليون إصابة إلى الآن.

يذكر أنه طالبت وزارة الصحة الإيطالية، الأقاليم بتعزيز التدابير الاحترازية لمواجهة المرحلة الوبائية الحادة الخاصة بكورونا، نظرًا لاقتراب البلاد من المرحلة البرتقالية.

وناشدت الوزارة - وفقًا لوكالة الأنباء الإيطالية «أنسامد» - أطباء التخدير زيادة نسبة 70% في عدد الوظائف المكثفة وإغلاق صارم على غيرالمُلقحين.

وقال وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانزا إن هناك وضعًا صعبًا على المستويين الإيطالي والأوروبي، وإن الأرقام تتزايد وهذا النمو يهدد بوضع الهياكل الصحية في أزمة، موضحًا أننا نطلب من المواطنين بذل جهد إضافي في احترام الإجراءات من الأقنعة إلى تجنب التجمعات، مؤكدًا أهمية التسجيل من أجل أخذ الجرعة الثالثة من اللقاح.

وعلى صعيد آخر، أعلن مسئول صحي بمقاطعة لاتسيو الإيطالية أليسّيو داماتو رصد أول إصابة محلية بمتحور «أوميكرون» بالعاصمة روما.

وقال المسؤول الصحي - في تصريح أوردته وكالة «آكي» الإيطالية - إن الإصابة التي تم رصدها لشاب وهو حاليًا بدون أعراض وتم عزله، لافتًا إلى أن المريض تلقى في السابق جرعتين من اللقاح، ولم يقم برحلات خلال الـ14 يومًا التي سبقت ظهور الأعراض.

وبدأت السلطات الإيطالية، تطبيق تدابير المنطقة الصفراء، مع فرض الالتزام بارتداء الكمامات الواقية في الأماكن الخارجية بمقاطعات ماركي، وليجوريا، وفينيتو، وإقليم ترينتو المتمتع بالحكم الذاتي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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