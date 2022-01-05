الأربعاء 05 يناير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: سنسعى إلى تمثيل سائر الدول الأعضاء في المنظمة

السفيرة لانا نسيبة
السفيرة لانا نسيبة

قالت السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «سنسعى خلال عضويتنا في مجلس الأمن إلى تقريب وجهات النظر، وتحديد المجالات التي يمكن عبرها إيجاد تقارب بين الأعضاء».


وأكدت «نسيبة»، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية، أن دولة الإمارات لن تمثل الصوت العربي فقط في المجلس، بل ستسعى إلى تمثيل سائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يعني تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية، لاسيما جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.


وأضافت أن دولة الإمارات تعد بمناصرة القضايا التي تتقاطع مع القضايا الأخرى في المجلس، ومنها المرأة والسلام والأمن، وتغير المناخ، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز السلام، وستسعى للتطرق إلى مجموعة من القضايا الأخرى مثل مكافحة الإرهاب، والاستجابة لجائحة «كوفيد-19» ومسألة التعافي منها.

نيويورك ابوظبى الامم المتحدة الإمارات

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