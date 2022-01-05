مندوبة الإمارات بالأمم المتحدة: سنسعى إلى تمثيل سائر الدول الأعضاء في المنظمة

قالت السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «سنسعى خلال عضويتنا في مجلس الأمن إلى تقريب وجهات النظر، وتحديد المجالات التي يمكن عبرها إيجاد تقارب بين الأعضاء».



وأكدت «نسيبة»، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الإماراتية، أن دولة الإمارات لن تمثل الصوت العربي فقط في المجلس، بل ستسعى إلى تمثيل سائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ما يعني تعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية، لاسيما جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي.



وأضافت أن دولة الإمارات تعد بمناصرة القضايا التي تتقاطع مع القضايا الأخرى في المجلس، ومنها المرأة والسلام والأمن، وتغير المناخ، واستخدام التكنولوجيا لتعزيز السلام، وستسعى للتطرق إلى مجموعة من القضايا الأخرى مثل مكافحة الإرهاب، والاستجابة لجائحة «كوفيد-19» ومسألة التعافي منها.