الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحالة 6 متهمين منهم مأمور ضرائب وفرد أمن بنجع حمادي للمفتي

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بنجع حمادي، صباح اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 6 متهمين بينهم 4 هاربين ومأمور ضرائب وفرد أمن مخلى سبيلهم إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في توقيع العقوبة المقررة عليهم وهى الإعدام شرعا لقتلهم شقيقين أخذا بالثأر.

كانت نيابة قنا الكلية الأسبق قد أمرت بإحالة كل من عبد الرحيم المنفى عباس محمود (هارب) وفارس ربيع محمد احمد الدنف (هارب) وعصام حرزالله عباس محمود (هارب) وفؤاد حسن خليفة (هارب) ومحمود صديق محمد ابو بكر مأمور ضرائب ومقيم بمساكن النجاحية مركز نجع حمادى (مخلى سبيله) وأحمد فتح الله فرد أمن ومقيم مساكن النجاحية مركز نجع حمادى (مخلى سبيله) إلى محكمة استئناف قنا دائرة نجع حمادى في الجناية رقم 2287 لسنة 2021 جنايات نجع حمادى والمقيدة برقم 177 كلى قنا.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من (الأول حتى الرابع) قتلوا أحمد كمال الدين عبد اللاه  ومحمود كمال الدين عبد اللاه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتو النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا مرورهما فيه وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية انفة الذكر صوبهما قاصدين من ذلك قتلهما وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقريرى الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما.

رئيس التحرير

وائل لطفي

ولا تجسسوا

الأكثر قراءة

الأمن يكشف حقيقة بلاغ اختطاف فتاة الجيزة

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدًا

بدء التحقيقات مع المتهمين بفبركة صور «بسنت خالد» فى الغربية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

«القاتل المتخفي».. كيف يمكن مواجهة الابتزاز الإلكتروني؟

إطلالة مثيرة لطليقة الفيشاوى تثير جدل رواد السوشيال ميديا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

أحمد سعد زايد

اختراع رأس السنة.. كيف كان؟

صور

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

محطة تل أبيب

المزيد

مشادات وسباب.. اللغة العربية تثير أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود