إحالة 6 متهمين منهم مأمور ضرائب وفرد أمن بنجع حمادي للمفتي

قررت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ بنجع حمادي، صباح اليوم الأربعاء، بإحالة أوراق 6 متهمين بينهم 4 هاربين ومأمور ضرائب وفرد أمن مخلى سبيلهم إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في توقيع العقوبة المقررة عليهم وهى الإعدام شرعا لقتلهم شقيقين أخذا بالثأر.

كانت نيابة قنا الكلية الأسبق قد أمرت بإحالة كل من عبد الرحيم المنفى عباس محمود (هارب) وفارس ربيع محمد احمد الدنف (هارب) وعصام حرزالله عباس محمود (هارب) وفؤاد حسن خليفة (هارب) ومحمود صديق محمد ابو بكر مأمور ضرائب ومقيم بمساكن النجاحية مركز نجع حمادى (مخلى سبيله) وأحمد فتح الله فرد أمن ومقيم مساكن النجاحية مركز نجع حمادى (مخلى سبيله) إلى محكمة استئناف قنا دائرة نجع حمادى في الجناية رقم 2287 لسنة 2021 جنايات نجع حمادى والمقيدة برقم 177 كلى قنا.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين من (الأول حتى الرابع) قتلوا أحمد كمال الدين عبد اللاه ومحمود كمال الدين عبد اللاه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتو النية وعقدوا العزم على قتلهما وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة النارية، وتوجهوا إلى المكان الذى أيقنوا سلفا مرورهما فيه وما إن ظفروا بهما حتى أطلقوا وابلا من الأعيرة النارية انفة الذكر صوبهما قاصدين من ذلك قتلهما وأحدثوا بهما الإصابات الموصوفة بتقريرى الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما.