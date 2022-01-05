براءة أحمد السبكي في اتهامه بالإساءة لسمعة سيدة بفيلم الفرح

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، اليوم الأربعاء، ببراءة المنتج أحمد السبكي، في استئنافه على الحكم الصادر ضده بالحبس لمدة 6 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني مؤقت، في قضية اتهامه بالإساءة لسمعة سيدة استخدم صورتها في فيلم الفرح.

كانت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار حسام الدين بدوي، أودعت حيثيات حكمها بمعاقبة أحمد السبكي بالحبس 6 أشهر غيابيًا، في القضية التي حملت رقم (21104) لسنة 2021 جنح الدقي، بسبب استخدامه صورة لأحد السيدات في إحدى المشاهد من فيلم الفرح، وكفالة 5 آلاف جنيه.

كما قضت بتغريمه 10 آلاف جنيه كتعويض مدني على خلفية اتهامه بمحاولة تشويه صورتها وسمعتها، ومطالبته بحذف المشهد من الفيلم.