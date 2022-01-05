ضبط مصنع منتجات بلاستيكية يستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة بالتعاون مع الجهات الأمنية المتخصصة من ضبط مصنع للمنتجات البلاستيكية بشارع المجزر الآلي بمنطقة المنيب يستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات ويدار بدون ترخيص ويمثل خطورة على السلامة العامة للمواطنين لعدم التزامه وتطبيقه اشتراطات الحماية المدنية.

جاء ذلك من خلال مواصلة محافظة الجيزة مجهوداتها الرقابية لضبط المنشآت المخالفة سواء التي تدار بدون ترخيص أو التي تستخدم مواد غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.

وقد تم غلق المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.