الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مصنع منتجات بلاستيكية يستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات بالجيزة

ضبط مصنع منتجات بلاستيكية
ضبط مصنع منتجات بلاستيكية

تمكنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة بالتعاون مع الجهات الأمنية المتخصصة من ضبط مصنع للمنتجات البلاستيكية بشارع المجزر الآلي بمنطقة المنيب يستخدم مواد غير مطابقة للمواصفات ويدار بدون ترخيص ويمثل خطورة على السلامة العامة للمواطنين لعدم التزامه وتطبيقه اشتراطات الحماية المدنية.

جاء ذلك من خلال مواصلة محافظة الجيزة مجهوداتها الرقابية لضبط المنشآت المخالفة سواء التي تدار بدون ترخيص أو التي تستخدم مواد غير صالحة وغير مطابقة للمواصفات.

 وقد تم غلق المصنع واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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