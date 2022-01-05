إصابة 17 إثر انقلاب سيارة في المنيا

أصيب 17 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بجوار مرور مدينة المنيا الجديدة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً من غرفة عمليات النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل بجوار وحدة مرور مدينة المنيا الجديدة بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق ما أسفر عن وقوع إصابات.

وبانتقال قوات الأمن إلى موقع البلاغ تبين إصابة 17 شخصا بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج وتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى المنيا العام.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق.