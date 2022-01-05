الأربعاء 05 يناير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرة خارجية ألمانيا تصل واشنطن فى أول زيارة لأمريكا

وزيرة الخارجية الألمانية
وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك

وصلت وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم الأربعاء في أول زيارة رسمية لها للولايات المتحدة.
ويتضمن جدول زيارة بيربوك في واشنطن عقد لقاء مع نظيرها الأمريكي انتوني بلينكن ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.
وستركز مباحثات السياسية المنتمية إلى حزب الخضر مع المسئولين الأمريكيين في زيارتها التي تستغرق يوما واحدا على تطورات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.
كانت بيربوك وبلينكن التقيا من قبل في اجتماع وزراء خارجية الدول الصناعية السبع الكبرى في ليفربول في الشهر الماضي. وقبل إقلاع طائراتها من برلين، أكدت بيربوك على أهمية الشراكة عبرالأطلسي في ظل الصراع في أوكرانيا.

وقالت "كلما كانت الأوقات أكثر صعوبة زادت أهمية الشراكات القوية، ونحن كأوروبيين ليس لدينا شريك أقوى من الولايات المتحدة".

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وائل لطفي

ولا تجسسوا

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