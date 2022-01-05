القبض على 3 أشخاص بسبب عرض مسلمات في مزاد عبر الإنترنت بالهند

أعلنت الشرطة الهندية اليوم الأربعاء القبض على ثلاثة أشخاص على خلفية صلاتهم المزعومة بتطبيق أثار شكاوى بسبب إهانة نساء مسلمات عن طريق مشاركة صور أكثر من 100 منهن في مزاد مزيف عبر الإنترنت.



وقال هيمانت ناجرالي قائد شرطة مومباي في بيان صحفي إنه تم القبض على ثلاثة أشخاص، رجلان 21 عاما و فتاة 19 عاما، في ولاية اوتاراخـُند ومدينة بانجالور، التي تعد مركز تكنولوجيا المعلومات في البلاد.



وذكر ناجرالي أنه: "تم رفع صور عدة نساء مرموقات في المجتمع على تطبيق بولي باي وحساب بموقع تويتر، وتحمل الصور تعليقات مسيئة".



وأضاف ناجرالي: "أطلقنا التحقيق في الثاني من يناير، بعد يوم من تقديم إحدى النساء التي استهدفها التطبيق شكوى لنا"، وأشار إلى عدم إمكانية الإدلاء بمزيد من التفاصيل نظرا لحساسية المسألة.



وظهر تطبيق بولي باي على منصة تطوير "جيت هاب" للبرمجيات مفتوحة المصدر يوم السبت الماضي، وتم حذفه بعد ساعات.

وقال وزير تكنولوجيا المعلومات الهندي أشويني فايشناو إن المنصة حظرت المستخدم كما نسق فريق الاستجابة الطارئة بوزارته مع الشرطة لاتخاذ المزيد من الإجراءات.



وكانت عدة نساء مسلمات بارزات، من بينهن صحفيات وطيارة وسياسية، ضمن أكثر من 100 امرأة تم العثور على صورهن على الموقع مرفوقة بعبارات مهينة، أشارت إلى عرضهن للبيع، حسبما ذكرت صحيفة "إنديان إكسبريس".