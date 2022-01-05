مقتل 260 إرهابيًا وتدمير 46 آلية عسكرية في مأرب وشبوة

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، مقتل أكثر من 260 إرهابيًا وتدمير 46 آلية عسكرية حوثية خلال العمليات العسكرية في مأرب وشبوة.



وأوضح التحالف في بيان أوردته قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء أنه تم تنفيذ 49 عملية استهداف ضد ميليشيا الحوثي في مأرب وشبوة خلال الساعات الـ 24 الماضية، وأن قوات التحالف نفذت في شبوة 37 عملية استهداف ضد الحوثيين، أسفرت عن تدمير 23 آلية عسكرية، ومنصة إطلاق صواريخ، وقضت على أكثر من 190 إرهـابيًا.



وأشار إلى أنه تم تنفيذ 12 عملية استهداف في مأرب أسفرت عن تدمير 9 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 70 عنصرًا إرهابيًا.