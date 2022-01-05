فوز مدرسة الهنداو الإعدادية في مسابقة أوائل الطلبة بالوادي الجديد

اختتمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، منافسات الجولة الثالثة من مسابقة أوائل الطلبة للمرحلة الإعدادية بين أوائل الإدارات التعليمية الخمس، بالتنسيق مع حزب مستقبل وطن، والتى انتهت بفوز مدرسة الهنداو الإعدادية المشتركة بالمركز الأول على مستوى المحافظة، وتأهلها استعدادا للمشاركة ضمن التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية خلال الفترة المقبلة.

جاء تشكيل لجنة التقييم برئاسة مدير مرحلة التعليم الإعدادي بالمديرية وأعضاء اللجنة موجهي عموم المواد الدراسية المختلفة والتربية الاجتماعية، بمشاركة ٥ مدارس إعدادية ( الأول من كل إدارة تعليمية) ضمن منافسات المرحلة الثالثة قبل النهائية، والتى تضم مدرسة ٦ اكتوبر الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية ، مدرسة الهنداو الإعدادية بإدارة الداخلة التعليمية ، مدرسة الفرافرة المشتركة الإعدادية بإدارة الفرافرة التعليمية، مدرسة باريس للتعليم الأساسى بإدارة باريس التعليمية ، مدرسة بلاط الإعدادية بإدارة بلاط التعليمية.

من جانبه ، وجه الدكتور جمال حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، الشكر لجميع المدارس الإعدادية المشاركة والقائمين على تنظيم مسابقة أوائل الطلبة بالتعاون مع حزب مستقبل وطن.

وهنا إدارة مدرسة الهنداو الإعدادية المشتركة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب لفوزها على مستوى المحافظة فى أوائل الطلبة، مشيرا إلى أن تنظيم المسابقة يأتي في إطار سعي وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالتفوق الدراسي والوعي بالمشروعات القومية لدى الطلاب، والتى جرى تنفيذها على 4 مراحل تدريجية الأولى على مستوى المجلس القروي والقطاعات، والثانية على مستوى الإدارة التعليمية ، والثالثة ضمن التصفيات المؤهلة للمنافسة على الجمهورية للاوائل على مستوى المحافظة من المراحل التعليمية المختلفة.