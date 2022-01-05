الأربعاء 05 يناير 2022
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

عدد زوار متحف اللوفر بقي منخفضاً 70% عن السنة السابقة للجائحة

متحف اللوفر
متحف اللوفر

بقي عدد زوار متحف اللوفر في باريس متدنياً في 2021 للسنة الثانية توالياً، إذ بلغ تراجعه عمّا كان عليه في 2019 نسبة 70 في المئة، رغم انتعاش واضح في نهاية السنة، وفق ما أعلن المتحف الأربعاء.
واستقطب المتحف الأكبر في العالم الذي أغلق أبوابه ما بين الأول من كانون الثاني/يناير 2021 و19 مايو 2,8 مليون زائر، اي أكثر بمئة ألف من العام 2020.
وبلغ عدد زوار المتحف عام 2019 الذي سبق الجائحة 9,6 ملايين، علماً أنه سجّل عام 2018 الرقم القياسي المطلق في تاريخه وهو 10,2 ملايين زائر.
وتراجعت إيرادات بيع التذاكر نتيجة لذلك بنحو 80 مليون يورو عما كانت عليه في 2019، فيما بلغت قيمة مساعدات الدولة 110 ملايين يورو في 2021، بينها 70 مليوناً كتعويض عن الخسائر الناجمة عن الجائحة، و40 مليوناً من خلال خطة الإنعاش.
ومن المتوقع أن يحصل المتحف على مبلغ إضافي قدرة ستة ملايين يورو سنة 2022، بحسب ما أوضح.
وفتح المتحف أبوابه 194 يوماً في 2021، واستقبل في أكتوبر ونوفمبر زواراً يفوق عددهم مجموع ما استقبله خلال فصل الصيف بأكمله.
وشكّل الفرنسيون كما عام 2020 النسبة الأكبر من الزوار (61 في المئة)، فيما كان السياح الآسيويون والأميركيون "شبه غائبين".
واقتصرت نسبة هؤلاء على 6,2 في المئة من مجمل الزوار، تلاهم الألمان (6 في المئة) ثم الإيطاليون (4,4 في المئة) فالإسبان (4 في المئة)، وبعدهم كل من الهولنديين (3,2 في المئة) والبريطانيين (2,1 في المئة) والبلجيكيين (2,1 في المئة).
ومثّل الشباب دون الثامنة عشرة 20 في المئة من الزوار.

رئيس التحرير

وائل لطفي

وحيد حامد.. صاحب الكرامة

الأكثر قراءة

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة.. «الأرصاد» توضح حالة الطقس غدًا

بث مباشر عزاء الكاتب الصحفى إبراهيم حجازى.. الخطيب أبرز الحضور

الأمن يكشف حقيقة بلاغ اختطاف فتاة الجيزة

بدء التحقيقات مع المتهمين بفبركة صور «بسنت خالد» فى الغربية

رابط الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعى بالرقم القومى على موقع الوزارة

إطلالة مثيرة لطليقة الفيشاوى «ندى الكامل» تثير جدل رواد السوشيال ميديا (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

عن «الزير» و«النواية» والأيام العفشة.. «مواسير» النجاة فى شوارع الصعيد!

صفوت البياضي

العام الجديد.. ما له وما عليه

حسين دعسة

اضطراب رمي الحجارة في الفضاء السيبراني

د. داليا مجدي عبدالغني

المصداقية بين المُبالغة والمُراوغة

منى القصاص

«ربنا يجيب العواقب سليمة».. غير طريقة تفكيرك

إبراهيم داود

الجمال المضاد لسمير غريب

وجيه أمين عبدالعزيز

حرام عليكم .. مش أنا!

منى رجب

حتى تصبح القاهرة أفضل المدن لبدء حياة جديدة

صور

جنازة أحمد الحجار

صرح أمنى جديد.. افتتاح مقر مديرية أمن القاهرة

قرعة كأس الرابطة

محطة تل أبيب

المزيد

مشادات وسباب.. اللغة العربية تثير أزمة داخل الكنيست الإسرائيلي (فيديو)

ملك الأردن يستقبل وزير الجيش الإسرائيلى فى عمان

الجيش الإسرائيلى: إسقاط طائرة مسيرة لحزب الله حلقت فوق الحدود