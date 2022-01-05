ماس كهربائى وراء حريق منزل فى المنيا

كشفت التحريات الأولية التي يجريها خبراء المعمل الجنائي حول حريق نشب داخل أحد المنازل القريبة من مستشفى الحميات بمدينة المنيا، اليوم الأربعاء، وتسبب الحريق في تلفيات أن الماس الكهربائي وراء اندلاع الحريق.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يففد بنشوب حريق داخل أحد المنازل ولم يسفر عن وقوع ضحايا أو إصابات، وتم إخماد الحريق بواسطة قوات الحماية المدنية.

وبالانتقال والفحص تبين نشوب حريق داخل منزل ملك كريم خالد بكر، مقيم أمام مستشفى الحميات بمدينة المنيا، نتيجة ماس كهربائي وتسبب الحريق في تلفيات بمحتويات المنزل دون أضرار بشرية وحرر محضر بالواقعة.